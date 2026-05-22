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Yucatán consigue su primera medalla en canotaje en la Olimpiada Nacional 2026

Paul Pantoja Castillo y Alberto Moreno Cab se llevaron la medalla de plata en canotaje en la Olimpiada Nacional 2026.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

22 de may de 2026

1 min

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Medalla de Yucatán en canotaje en la Olimpiada Nacional 2026
Medalla de Yucatán en canotaje en la Olimpiada Nacional 2026 / Marco Sánchez

Los canoístas Paul Pantoja Castillo y Alberto Moreno Cab consiguieron la primera presea para la causa yucateca en el segundo día de actividades de la disciplina de canotaje dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

La pista Internacional de Remo y Canotaje de Progreso es el escenario de este evento que representa el cuarto y último deporte de los otorgados para nuestro Estado en la justa nacional de este año.

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En la modalidad de C2 (Canoa), distancia de 500 metros, rama varonil categoría 15-16 años los Paul y Alberto se metieron segundos para conseguir la presea de plata con una marca de 1.59.16 minutos.

El recorrido fue complicado, los boxitos tuvieron que emplearse a fondo para mantenerse en la pelea por el pódium ante los embates de los demás conjuntos y al final pudieron conseguirlo.

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La medalla de oro fue para los jaliscienses Diego Rodríguez Vargas y Kevin Fonseca Corona (1:56.50), mientras que, los michoacanos Jonathan Camilo Gaona y Luis Camilo Cortes (2:00.06) quedaron terceros.

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