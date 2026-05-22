Atlante y Charly anuncian alianza para el regreso de los Potros a la Liga MX

El histórico club Atlante comienza a mover sus piezas rumbo a su esperado retorno a la Primera División. Los Potros confirmaron una alianza con la marca mexicana Charly, que será la encargada de vestir al equipo a partir del torneo Apertura 2026.

Mediante un comunicado oficial, la directiva azulgrana destacó que el acuerdo con Charly representa mucho más que un patrocinio comercial, ya que busca fortalecer la identidad del club en esta nueva etapa dentro de la Liga MX. La noticia provocó entusiasmo entre los aficionados, quienes ya esperan conocer el diseño del próximo uniforme.

Aunque todavía no se revelan detalles sobre el nuevo jersey ni la fecha exacta de lanzamiento, la expectativa alrededor del regreso del Atlante sigue creciendo, especialmente por el peso histórico del equipo y el vínculo emocional que mantiene con su afición en la Ciudad de México.

La firma mexicana ya cuenta con experiencia dentro del futbol nacional al trabajar con instituciones como Club León, Pachuca, Santos Laguna y Club Tijuana, consolidándose como una de las marcas deportivas más importantes del balompié mexicano.

Además del anuncio del patrocinador, los Potros ya tienen definido al hombre que liderará el proyecto en su regreso al máximo circuito. Miguel Herrera será el director técnico encargado de comandar esta nueva etapa y de buscar que el equipo vuelva a convertirse en protagonista dentro del futbol mexicano.

La combinación entre el regreso del club, la nostalgia de su afición y la llegada de Charly como nuevo aliado comercial ha generado altas expectativas para una temporada que promete marcar el inicio de una nueva era para el conjunto azulgrana.