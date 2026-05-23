Aguirre anuncia las primeras bajas rumbo al Mundial 2026; estos son los seis futbolistas

La Selección Mexicana comenzó a perfilar su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 luego de que Javier Aguirre anunciara a los primeros futbolistas que abandonarán la concentración tras el triunfo del Tri frente a Ghana en Puebla.

Después de la victoria de México por 2-0, el técnico nacional confirmó en conferencia de prensa que seis jugadores ya fueron notificados de su salida del campamento. El estratega agradeció el compromiso de los futbolistas y destacó el esfuerzo realizado durante los días de preparación.

Los jugadores que dejarán la concentración son Óscar García, Denzell García, Rey Águila, Violante, Fimbres y otro elemento más mencionado por el entrenador. Además, Javier Aguirre adelantó que en los próximos días se incorporarán nombres importantes como César Montes, Orbelín Pineda, Johan Vásquez y los hermanos Jiménez para seguir afinando al equipo.

El “Vasco” explicó que todavía faltan algunas decisiones antes de definir la convocatoria final rumbo al Mundial 2026, aunque dejó claro que el plantel ya empieza a tomar forma de cara al debut del próximo 11 de junio.

Uno de los futbolistas que más elogios recibió fue el juvenil Gilberto Mora, quien tuvo una destacada actuación frente a Ghana. Javier Aguirre aseguró que el jugador de Tijuana posee cualidades diferentes y lo comparó con históricos mediocampistas mexicanos por su visión y personalidad dentro del campo.

“Es un jugador distinto, valiente y con mucha inteligencia para entender el juego”, destacó el técnico de la Selección Mexicana, quien además celebró la recuperación física del joven futbolista tras sus recientes problemas físicos.

El estratega también habló del gran momento de Guillermo Martínez, delantero de Pumas, quien marcó ante Ghana y sigue levantando la mano por un lugar en la convocatoria mundialista. Aguirre resaltó su capacidad en el juego aéreo, su técnica y la forma en la que entiende los movimientos ofensivos.

Con la llegada de más seleccionados y un nuevo amistoso programado frente a Australia, el cuerpo técnico del Tri continuará evaluando piezas antes de entregar la lista definitiva para la justa mundialista.