Síguenos

Última hora

Campeche

Falta de empleo obliga a egresados del IPN a dejar Chetumal

Deportes

Canelo supera a Messi y se consolida entre los deportistas más ricos del mundo

El boxeador mexicano generó cerca de 170 millones de dólares gracias a peleas, patrocinios y negocios personales.

Ana García

Por Ana García

23 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Cristiano quedó por encima del Canelo
Cristiano quedó por encima del Canelo

Saúl “Canelo” Álvarez continúa haciendo historia fuera del ring. El campeón mexicano apareció como el segundo deportista mejor pagado del planeta en 2026, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo, quien volvió a encabezar la lista global de ingresos entre atletas profesionales.

El boxeador tapatío reafirmó su enorme poder comercial gracias a las millonarias bolsas que genera en cada pelea, además de sus múltiples negocios y contratos publicitarios. De acuerdo con el reporte financiero, Canelo Álvarez acumuló ganancias cercanas a los 170 millones de dólares durante los últimos 12 meses.

Gran parte de los ingresos del pugilista mexicano provienen de sus combates estelares y del acuerdo multimillonario que mantiene con Riyadh Season y Turki Alalshikh, el cual estaría valuado en aproximadamente 400 millones de dólares por cuatro peleas. A esto se suman inversiones en gasolineras, tiendas de conveniencia y marcas de bebidas.

La presencia de Canelo en el segundo puesto confirma el impacto global que tiene actualmente el mexicano dentro y fuera del deporte, consolidándose como uno de los atletas más influyentes y rentables del mundo.

En la cima del ranking aparece nuevamente Cristiano Ronaldo, quien registró ingresos estimados en 300 millones de dólares. El delantero portugués del Al Nassr obtuvo alrededor de 235 millones únicamente por salario deportivo, mientras que el resto llegó gracias a patrocinios, negocios personales y acuerdos comerciales.

Con esa cifra, el futbolista portugués igualó una de las marcas históricas de ingresos anuales para un atleta en activo, récord que anteriormente pertenecía al exboxeador Floyd Mayweather desde 2015. Además, Ronaldo alcanzó seis ocasiones liderando este listado, empatando a Michael Jordan y acercándose a los registros históricos de Tiger Woods.

Otro nombre que volvió a aparecer entre los atletas más ricos del planeta fue Lionel Messi. El argentino sumó ingresos cercanos a los 140 millones de dólares gracias a su etapa con el Inter Miami, además de diversos acuerdos publicitarios, derechos comerciales y colaboraciones internacionales.

El ranking también incluye a figuras como LeBron James, Stephen Curry, Shohei Ohtani, Lewis Hamilton y Karim Benzema, reflejando el enorme impacto económico que tienen actualmente las principales estrellas del deporte mundial.

Top 10 de atletas mejor pagados en 2026

  1. Cristiano Ronaldo — 300 millones de dólares
  2. Saúl “Canelo” Álvarez — 170 millones
  3. Lionel Messi — 140 millones
  4. LeBron James — 137.8 millones
  5. Shohei Ohtani — 127.6 millones
  6. Stephen Curry — 124.7 millones
  7. Jon Rahm — 107 millones
  8. Karim Benzema — 104 millones
  9. Kevin Durant — 103.8 millones
  10. Lewis Hamilton — 100 millones

Te puede interesar