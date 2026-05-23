Ursula von der Leyen califica de histórico el acuerdo firmado entre México y la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó como uno de los acuerdos más ambiciosos de la Unión Europea el Acuerdo Global Modernizado firmado con México, tras la Cumbre México-Unión Europea realizada en la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la dirigente europea destacó que el nuevo instrumento actualiza una relación bilateral iniciada formalmente en el año 2000 y amplía el alcance de la cooperación entre ambas partes.

Von der Leyen explicó que el acuerdo no se limita al comercio, ya que también incluye diálogo político, inversiones, cooperación internacional, derechos humanos, sostenibilidad y coordinación en asuntos globales.

Con ello, México y la Unión Europea buscan fortalecer una alianza estratégica en medio de un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, disputas geopolíticas y reacomodos económicos.

¿Qué incluye el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea?

El acuerdo firmado entre México y la Unión Europea busca renovar la relación bilateral y adaptarla a los nuevos retos económicos y políticos. Además del Acuerdo Global Modernizado, ambas partes suscribieron un Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre temas globales.

La presidenta de la Comisión Europea señaló que el pacto profundiza la cooperación en derechos humanos y reafirma el compromiso con el multilateralismo, la paz y la estabilidad internacional.

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También sostuvo que se trata de una herramienta para reforzar la confianza entre México y Europa, al considerar que ambos socios comparten una visión de futuro basada en reglas, cooperación y prosperidad compartida.

Exportaciones mexicanas podrían beneficiarse con reducción de aranceles

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo está en su impacto comercial. Von der Leyen afirmó que, una vez ratificado, el nuevo marco eliminará aranceles para prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México hacia la Unión Europea.

Esta medida podría abrir oportunidades para productores mexicanos, especialmente en sectores agroalimentarios que buscan ampliar su presencia en el mercado europeo. La modernización también puede facilitar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre ambas regiones.

We’re giving an unprecedented boost to EU–Mexico trade relations.



Eliminating virtually all tariffs, saving businesses millions.



Giving wider choice to consumers. https://t.co/Tk4OlNKTro — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2026

El acuerdo llega en un momento en el que México busca diversificar sus relaciones comerciales sin sustituir otros tratados vigentes, como el T-MEC, mientras que la Unión Europea intenta fortalecer alianzas con socios estratégicos fuera de su región.

Unión Europea anuncia inversión de 5 mil millones de euros en México

Ursula von der Leyen también anunció que la estrategia europea Global Gateway movilizará 5 mil millones de euros en México. Estos recursos estarán alineados con el Plan México del Gobierno de Claudia Sheinbaum, enfocado en fortalecer la producción nacional y atraer inversión estratégica.

Wherever there is trust and partnership, there is Global Gateway.



We are investing €5 billion in Mexico, in line with President Sheinbaum’s Plan México.



Your priorities are our priorities ↓ https://t.co/RuGk9mZPK6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2026

La presidenta de la Comisión Europea mencionó proyectos relacionados con energías renovables, movilidad limpia, redes digitales e industria farmacéutica. De acuerdo con su mensaje, las prioridades de México también serán consideradas dentro de la agenda de inversión europea.

Con la firma del acuerdo, México y la Unión Europea abren una nueva etapa en su relación política, económica y comercial. Para ambas partes, el reto ahora será avanzar en la ratificación y convertir los compromisos anunciados en beneficios concretos para empresas, productores y ciudadanos.

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