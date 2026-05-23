Checo Pérez da señales de vida con Cadillac en la Sprint de Canadá

Sergio “Checo” Pérez firmó una de sus actuaciones más prometedoras desde su llegada a Cadillac durante la Sprint del Gran Premio de Canadá 2026, en una carrera donde el mexicano remontó posiciones y mostró un ritmo competitivo frente a escuderías que habían dominado buena parte de la temporada.

Aunque el británico George Russell se quedó con la victoria en Montreal, gran parte de las miradas se las llevó el piloto tapatío, quien arrancó desde la posición 17 y cruzó la meta en el lugar 11. Sin embargo, una penalización de 10 segundos terminó relegándolo hasta el puesto 14 en el resultado oficial.

La Sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve dejó un intenso duelo entre los pilotos de Mercedes. Russell consiguió imponerse en la primera carrera corta de la historia celebrada en Canadá, seguido por Lando Norris, de McLaren, y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato mundial.

La batalla entre los dos monoplazas de Mercedes fue uno de los momentos más tensos de la competencia. Antonelli incluso salió de la pista en un par de ocasiones mientras peleaba posición con Russell, acciones que podrían ser revisadas posteriormente por los comisarios de la Fórmula 1.

The results are in! 😮‍💨



Here are our points finishers from the first Sprint in Canada ⬇️#F1Sprint #CanadianGP @Gatorade pic.twitter.com/JEYIxyGryQ — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

En el caso de Checo Pérez, el rendimiento del auto de Cadillac dejó señales alentadoras. El mexicano logró mantener un ritmo sólido con neumáticos blandos y pudo competir de tú a tú contra escuderías de media parrilla que anteriormente lucían muy superiores en rendimiento.

La remontada del piloto mexicano fue una de las más destacadas de la Sprint y alimenta las expectativas sobre una posible mejora de Cadillac en el campeonato. A lo largo de la carrera, Pérez mostró agresividad, buena gestión de neumáticos y capacidad para recuperar terreno en una pista complicada

El único momento negativo llegó en las últimas vueltas, cuando los comisarios investigaron una maniobra sobre Liam Lawson. Tras considerar que el mexicano obligó al piloto rival a salir de la pista, se determinó una sanción de 10 segundos que modificó su resultado final.

Pese al castigo, la actuación de Checo Pérez dejó buenas sensaciones rumbo a la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Canadá, especialmente por el avance mostrado por Cadillac en comparación con las primeras fechas de la temporada.