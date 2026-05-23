Penta Zero Miedo aplica “pierrotazos” al Cuau, Terrazas y Villa | VIDEO

La convivencia entre el luchador mexicano Penta Zero Miedo y varias figuras históricas del América se volvió viral en redes sociales luego de que el gladiador de WWE pusiera a prueba a los exfutbolistas con algunos de sus movimientos más famosos, incluidos los dolorosos “pierrotazos”.

Todo ocurrió después de la participación de Penta en el podcast “Posscass de Compass”, donde compartió detalles de su carrera y de los obstáculos que enfrentó antes de llegar a la empresa estadounidense de lucha libre. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente cuando comenzaron las demostraciones físicas junto a Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas.

El primero en aceptar el reto fue Germán Villa, quien recibió el tradicional “pierrotazo” en el pecho y terminó con una visible marca roja. Las reacciones provocaron risas entre los presentes y despertaron la curiosidad del resto de las leyendas azulcremas, quienes también quisieron experimentar los castigos característicos de Penta Zero Miedo.

Más tarde, los exjugadores del América acudieron al gimnasio del luchador para continuar con la experiencia dentro del cuadrilátero. Ahí practicaron algunas llaves, caídas y movimientos básicos de lucha libre, además de convivir con el gladiador mexicano en un ambiente relajado y lleno de bromas.

Tanto Cuauhtémoc Blanco como Isaac Terrazas terminaron recibiendo los famosos golpes al pecho para completar el desafío. Entre risas, los exfutbolistas aseguraron que los impactos sí dolían, mientras recordaban la intensidad con la que entrenan los luchadores profesionales de WWE.

La reunión rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde muchos aficionados recordaron que Penta es seguidor del Pachuca, por lo que algunos usuarios bromearon con que disfrutó aún más castigar a las figuras históricas del conjunto azulcrema.