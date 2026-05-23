Detienen a exalcalde de Tampamolón Corona y a su esposa con armas de alto calibre en SLP

El expresidente municipal de Tampamolón Corona, Isidro 'N'', fue detenido junto con su esposa, identificada como Gabriela “N”, durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil Estatal en la Huasteca potosina.

De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió sobre la carretera Tampamolón-San José de la Cruz, a la altura del rancho “El Diamante”, donde agentes estatales detectaron una camioneta Dodge RAM de color rojo.

Según el reporte, las personas que viajaban en la unidad mostraron una actitud evasiva e intentaron huir al notar la presencia policial.

Tras marcarles el alto, los elementos de seguridad realizaron una inspección en la que fueron localizadas armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. La pareja fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.

¿Qué armas fueron aseguradas durante la detención?

Durante la revisión de la camioneta, las autoridades aseguraron ocho armas de fuego de distintos calibres. Entre el armamento decomisado se encuentran un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, un arma AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles y tres armas cortas.

Además, fueron asegurados siete cargadores y 86 cartuchos útiles, así como la camioneta Dodge RAM en la que viajaban el exalcalde y su esposa.

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Todo lo decomisado fue entregado a la Fiscalía General de la República, debido a que se trata de armamento cuya posesión y posible uso corresponde investigar a autoridades federales.

¿Quién es Isidro Mejía Gómez?

Isidro 'N'', militante de Morena, fue presidente municipal de Tampamolón Corona, en San Luis Potosí, durante el periodo 2018-2021 . Su administración ya había sido señalada anteriormente por procedimientos de carácter político y administrativo.

En 2021, el Congreso del Estado aprobó una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos en su contra, derivada de presuntas irregularidades relacionadas con el procedimiento de consulta indígena para la integración del Plan Municipal de Desarrollo durante su gobierno.

FGR determinará situación jurídica del exalcalde

Tras la detención, Isidro Mejía Gómez, Gabriela “N”, las armas, los cargadores, los cartuchos y el vehículo asegurado quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la República.

GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPONE PAZ Y TRANQUILIDAD EN LA HUASTECA



Detienen al ex alcalde de Tampamolon Corona 👑 con un arsenal de armas de fuego



• Se aseguraron ocho armas de fuego de distintos calibres, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta; las personas detenidas… pic.twitter.com/mL2YnZZstm — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) May 23, 2026

La autoridad federal deberá determinar si existen elementos para proceder penalmente por delitos relacionados con posesión de armas de fuego, municiones o cualquier otra conducta que resulte de las investigaciones.

El caso se mantiene bajo revisión ministerial, mientras autoridades de San Luis Potosí destacan el aseguramiento como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región Huasteca.

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