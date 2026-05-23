Presidenta Sheinbaum encabeza en Tabasco evento de Alimentación para el Bienestar; dará seguimiento a programas sociales: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 23 de mayo de 2026 el evento “Alimentación para el Bienestar” desde Comalcalco, Tabasco, como parte de su agenda de seguimiento a los programas sociales y productivos del Gobierno de México.

La actividad se realizará en una entidad clave para la política alimentaria del actual gobierno, debido al papel de Tabasco en la producción de cacao y en los proyectos vinculados con el programa Alimentación para el Bienestar.

Este organismo forma parte de la estrategia federal para fortalecer el abasto social, impulsar productos con valor agregado y apoyar directamente a pequeños productores.

La visita de Sheinbaum ocurre en un contexto en el que el Gobierno federal ha colocado al cacao tabasqueño como uno de los productos prioritarios para ampliar la transformación en origen, mejorar los ingresos de familias campesinas y desarrollar nuevos canales de distribución a través de las Tiendas Bienestar.

¿Qué se espera del evento Alimentación para el Bienestar en Comalcalco?

El evento en Comalcalco estará enfocado en los avances de Alimentación para el Bienestar, una estrategia que busca vincular la producción del campo con esquemas de abasto social y precios accesibles para la población.

Aunque la Presidencia no ha detallado todos los puntos que se abordarán durante la transmisión, se prevé que el encuentro incluya información sobre programas relacionados con la compra directa a productores, distribución de alimentos y fortalecimiento de cadenas productivas locales.

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Comalcalco tiene un papel relevante dentro de esta agenda, ya que el Gobierno federal anunció previamente la construcción de una planta procesadora de Chocolate Bienestar en ese municipio, con una inversión inicial de 80 millones de pesos. El proyecto busca aprovechar el cacao de la región y consolidar a Tabasco como una zona estratégica para la transformación de este producto.

Chocolate Bienestar, uno de los proyectos clave en Tabasco

La planta procesadora de Chocolate Bienestar fue anunciada como parte de una política para agregar valor al cacao tabasqueño y beneficiar a productores locales. De acuerdo con el Gobierno de México, la instalación se ubicará en Comalcalco y formará parte de la Ruta del Chocolate, con el objetivo de impulsar tanto la economía local como la proyección turística de la región.

Además, Alimentación para el Bienestar ha señalado que el proyecto contempla trabajar con materia prima adquirida a pequeños productores, con el fin de reducir intermediarios y fortalecer ingresos en el campo. Medios locales también han reportado que el Gobierno de Tabasco donaría un predio para desarrollar la planta.

Sheinbaum refuerza agenda social y productiva en Tabasco

La presencia de Claudia Sheinbaum en Comalcalco refuerza la relación entre los programas sociales del Gobierno federal y el desarrollo productivo regional. En el caso de Tabasco, la apuesta no se limita al abasto de alimentos, sino que también busca impulsar cadenas de valor, especialmente en torno al cacao.

Con el evento de este sábado, el Gobierno de México dará continuidad a la estrategia de Alimentación para el Bienestar y a los proyectos que buscan conectar la producción campesina con el consumo popular, mediante productos accesibles y una mayor participación de productores locales en la transformación de alimentos.

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