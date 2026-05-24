Manchester City se despide de Pep Guardiola después de una década histórica

La historia entre Pep Guardiola y el Manchester City llegó a su final este domingo luego de 10 temporadas marcadas por títulos, récords y dominio absoluto en la Premier League. El técnico español cerró su ciclo con una derrota de 2-1 frente al Aston Villa, resultado que dejó al conjunto celeste como subcampeón del campeonato inglés.

Durante el encuentro, la afición rindió homenaje a varios referentes de la era de Guardiola, entre ellos Bernardo Silva y John Stones, quienes recibieron un emotivo reconocimiento en medio del partido. La despedida del estratega catalán puso punto final a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

En sus 10 años al frente del Manchester City, Pep Guardiola conquistó 17 títulos oficiales, incluidos seis campeonatos de la Premier League, consolidando al equipo como una potencia tanto en Inglaterra como en Europa.

El honor es nuestro. pic.twitter.com/50rulpEbTi — Manchester City (@ManCityES) May 24, 2026

Por otra parte, el delantero Erling Haaland volvió a quedarse con la Bota de Oro de la Premier League al terminar la temporada con 27 anotaciones. El atacante noruego superó por cinco goles a Igor Thiago, jugador del Brentford, y logró este reconocimiento por tercera ocasión en cuatro campañas dentro del futbol inglés.

Aunque no tuvo participación en el duelo ante el Aston Villa, Haaland mantuvo el liderato de goleo y confirmó su gran regularidad con el conjunto inglés. El noruego ya había ganado este premio en las temporadas 2022-23 y 2023-24, mientras que el año pasado el galardón fue para Mohamed Salah.

Diez años que vivirán por siempre.



Gracias por todo, Pep 🩵 pic.twitter.com/PAgIeqqYbO — Manchester City (@ManCityES) May 24, 2026

Precisamente, Mohamed Salah también vivió una jornada especial al disputar su último partido con el Liverpool. El futbolista egipcio fue ovacionado en Anfield antes de abandonar el terreno de juego y besar el césped en señal de despedida tras el empate 1-1 frente al Brentford.

El atacante cerró su ciclo con los Reds después de nueve temporadas y un impresionante registro de 257 goles en 442 partidos. La salida de Salah marca el fin de una etapa histórica para el club de Anfield, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la institución.

En contraste, el Chelsea, antiguo club del delantero egipcio, quedó fuera de las competencias europeas tras finalizar en la décima posición de la tabla, apenas meses después de haber conquistado el Mundial de Clubes.