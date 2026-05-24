VIDEO: Carrasquilla rompe en llanto tras fuerte barrida de Amaury García ¡Se encienden las alarmas en Panamá!

La Final del Clausura 2026 vivió un momento de enorme tensión luego de que Adalberto Carrasquilla quedara tendido sobre el césped tras recibir una durísima entrada de Amaury García durante el duelo entre Pumas UNAM y Cruz Azul.

La acción generó molestia inmediata entre jugadores y aficionados universitarios, ya que el árbitro decidió dejar seguir la jugada pese a los visibles gestos de dolor del mediocampista panameño, quien rápidamente pidió atención médica.

Las imágenes encendieron las alarmas en el Olímpico Universitario. Carrasquilla rompió en llanto mientras era atendido por el cuerpo médico auriazul, reflejando la gravedad del impacto y la preocupación que se vivía dentro y fuera de la cancha.

#LigaMx



PUMAS vs CRUZ AZUL



[VAR] 🎥 Así fue el contacto de

🇲🇽Amaury García (Cruz Azul) sobre

🇵🇦Adalberto Carrasquilla (Pumas). pic.twitter.com/HsDhVfXcjy — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) May 25, 2026

El futbolista de Pumas es una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Efraín Juárez, por lo que una posible lesión en la recta final del encuentro representaría un golpe durísimo para las aspiraciones universitarias en la pelea por el título.

La preocupación no solo alcanzó al entorno auriazul, sino también a la Selección de Panamá, que sigue de cerca el estado físico de una de sus máximas figuras de cara al Mundial 2026 que está a 20 días de iniciar.

Por ahora, todo queda pendiente del reporte oficial del cuerpo médico de Pumas, que determinará la gravedad de la lesión sufrida por Adalberto Carrasquilla en una de las jugadas más dramáticas de la Final del futbol mexicano.