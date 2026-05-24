Motociclista ebrio causa accidente en el centro.

Un motociclista presuntamente en estado de ebriedad resultó lesionado tras protagonizar un accidente vial contra un automóvil particular en calles de la colonia Centro, hecho que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal.

El percance ocurrió sobre la calle 28-A por 25, cerca de la escuela Central, donde de acuerdo con la posición final de las unidades y versiones recabadas en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan Versa, color rojo, con placas DHU-446-B del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia el centro de la ciudad y aparentemente contaba con preferencia de paso.

Noticia Destacada Pareja de motociclistas lesionada frente a la ADO en Ciudad del Carmen

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 25, el conductor de una motocicleta Vento, color negro, con matrícula 29GUN4 del estado de Campeche, presuntamente bajo los influjos del alcohol, habría intentado cruzar sin tomar las debidas precauciones, impactándose contra la parte frontal del automóvil.

Tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado y cayó violentamente sobre el pavimento, sufriendo golpes principalmente en las piernas, por lo que testigos dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más completa.

Motociclista recibe atención médica tras el incidente. / Por Esto.

En tanto, en el lugar permaneció el conductor del automóvil junto con peritos de Tránsito y el ajustador de seguros, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo en el sitio para la reparación de daños, aunque la motocicleta fue asegurada y enviada al corralón. El conductor afectado indicó que interpondría una denuncia formal ante las autoridades competentes para determinar responsabilidades legales derivadas del accidente.

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