Yucatán cierra la Olimpiada Nacional de Ajedrez con 12 medallas y tercer lugar nacional

El ajedrez de la Olimpiada Nacional 2026 terminó en forma frenética con las modalidades más rápidas, el 10+5 y el blitz 3+2 donde Yucatán consiguió dos medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

El torneo que duró cinco días demostró que el nivel competitivo está muy parejo a nivel nacional y que nuestro Estado debe de seguir en preparación para no perder la etiqueta de “grande” que ha tenido históricamente.

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Con estas preseas los boxitos terminaron como tercer lugar nacional al sumar cuatro primeros lugares, cuatro segundos y cuatro terceros para un total de 12, siendo el más destacado Julio Macosay López quien aportó cinco de ellos, dos oros y tres bronces.

La modalidad de rápido 10 minutos con incrementó de cinco segundos por movimiento, el cual se jugó la mañana de este lunes, le dio a nuestro Estado cuatro medallas, dos de oro y dos de plata.

Julito dominó los tableros de la categoría Sub12 de principio a fin para terminar como el campeón absoluto y colgarse las dos preseas doradas, en mixto y en la rama varonil con seis y media unidades.

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Además en la última competencia se quedó con dos terceros lugares en el blitz con seis puntos, mismos que obtuvieron el primero y segundo sitios pero en los sistemas de desempate definieron posiciones.

Las cuatro preseas de plata de la jornada las obtuvo Daniel Leal Escamilla en la categoría Sub16, al terminar como subcampeón de la mixta y de la rama varonil del 10+5 y del el blitz.

Dani enfrentó en la última ronda de ambas modalidades al quintanarroense Levi Fogo Esquivel quien llegaba de líder con media unidades de ventaja sobre el boxito, y al final ambos juegos les llevaron hacia las tablas.