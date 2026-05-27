Yucateco combatirá por el título wélter de boxeo

El pugilista yucateco Pablo “Rojo” Peraza tendrá el próximo 19 de junio la oportunidad más importante de su carrera al combatir por el título welter de la Federación Centroamericana de Boxeo (Fecarbox) de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB).
El XI que perfila el Vasco Aguirre para enfrentar a Australia
El originario de Mérida que tiene récord de 18 victorias y tres derrotas combatirá a 10 episodios por este cinturón vacante ante el jalisciense Alexis “Halcón” Ríos quien tiene marca de 12 triunfos, cuatro derrotas y dos empates.
“Estoy bien preparado, he entrenado a conciencia para la que será mi primera oportunidad por un título y que me puede proyectar para poder disputar en un corto tiempo un Campeonato mundial”, señaló al POR ESTO! “Rojo” Peraza.
Pumas vs. Cruz Azul rompe audiencia y desata guerra de rating entre TV Azteca y Televisa; ¿Quién ganó?
Como pelea semiestelar el también boxito, Mario “Pantera” Andrade (10-1) buscará el desquite ante el tamaulipeco Fernando “Rojo” Galván (9-11-1), ambos pugilistas se vieron las caras la función pasada pero debido a un choque de cabezas el combate fue detenido y se dio por no realizado.