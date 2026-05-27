Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Más de 2 mil 800 embarcaciones siguen sin rampa en Cancún previo a huracanes

Deportes

Yucateco combatirá por el título wélter de boxeo

El pugilista yucateco Pablo “Rojo” Peraza tendrá el próximo 19 de junio la oportunidad de obtener un título.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

27 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El combate de box será el 19 de junio
El combate de box será el 19 de junio / Marco Sánchez

El pugilista yucateco Pablo “Rojo” Peraza tendrá el próximo 19 de junio la oportunidad más importante de su carrera al combatir por el título welter de la Federación Centroamericana de Boxeo (Fecarbox) de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB).

La selección enfrenta uno de sus últimos duelos previo al mundial

Noticia Destacada

El XI que perfila el Vasco Aguirre para enfrentar a Australia

El originario de Mérida que tiene récord de 18 victorias y tres derrotas combatirá a 10 episodios por este cinturón vacante ante el jalisciense Alexis “Halcón” Ríos quien tiene marca de 12 triunfos, cuatro derrotas y dos empates.

“Estoy bien preparado, he entrenado a conciencia para la que será mi primera oportunidad por un título y que me puede proyectar para poder disputar en un corto tiempo un Campeonato mundial”, señaló al POR ESTO! “Rojo” Peraza.

Se vivió un duelo de televisoras

Noticia Destacada

Pumas vs. Cruz Azul rompe audiencia y desata guerra de rating entre TV Azteca y Televisa; ¿Quién ganó?

Como pelea semiestelar el también boxito, Mario “Pantera” Andrade (10-1) buscará el desquite ante el tamaulipeco Fernando “Rojo” Galván (9-11-1), ambos pugilistas se vieron las caras la función pasada pero debido a un choque de cabezas el combate fue detenido y se dio por no realizado.

Te puede interesar