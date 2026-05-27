Lluvias frenan segundo juego de Piratas y Tigres en Campeche; así quedó reprogramada la serie

El segundo juego de la serie entre los Piratas de Campeche y los Tigres de Quintana Roo, programado para la tarde de este miércoles 27 de mayo en el Estadio "Nelson Barrera Romellón", fue suspendido de manera oficial debido a las intensas lluvias que azotaron a la capital campechana.

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Sin embargo, el comité organizador informó que la afición no se quedará sin el esperado duelo, por lo que la jornada fue reprogramada para este jueves en una doble cartelera que arrancará a partir de las 17:00 horas en el Galeón de las Siete de Agosto.

Las fuertes precipitaciones se prolongaron por varias horas de la tarde, afectando las condiciones del terreno de juego. Cabe recordar que el primer encuentro de la serie también sufrió un retraso por el mismo motivo climático, por lo que las directivas de ambas novenas y el cuerpo de umpires acordaron posponer las acciones de hoy.

La decisión se tomó con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física de los peloteros ante el riesgo de lesiones por el encharcamiento del campo, así como para garantizar la seguridad y comodidad de los espectadores en las tribunas.

De esta forma, la serie de fin de semana entre los filibusteros y la novena felina se definirá en una emocionante doble función que permitirá a la fanaticada campechana disfrutar de una jornada extendida de béisbol sin alterar el calendario oficial de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

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JGH