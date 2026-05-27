El XI que perfila el Vasco Aguirre para enfrentar a Australia

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo al Mundial 2026 y ya prepara el amistoso frente a Australia, duelo que servirá como una de las últimas pruebas para Javier Aguirre antes del debut mundialista.

Luego de vencer a Ghana en Puebla, el combinado mexicano afrontará un nuevo examen con prácticamente todos los jugadores europeos ya incorporados a la concentración del Tri.

Entre las principales novedades destaca la posible presencia de Alejandro Gómez, joven defensor que apunta a recibir minutos importantes en la zaga central como parte del proceso de renovación del equipo nacional.

De acuerdo con reportes surgidos alrededor del entorno de la selección, uno de los nombres que se perfila como titular es Raúl Rangel, conocido como el “Tala”, quien nuevamente defendería la portería mexicana.

Otros futbolistas que aparecen constantemente en las alineaciones probables son Edson Álvarez, Gilberto Mora, Orbelín Pineda y Alexis Vega, elementos que serían parte importante de la base rumbo a la Copa del Mundo.

Una de las alineaciones que más fuerza ha tomado colocaría a México con Raúl Rangel en la portería; Israel Reyes, Edson Álvarez, Alejandro Gómez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo en medio campo; mientras que Orbelín Pineda, Alexis Vega y Guillermo Martínez integrarían el ataque.

Otra opción manejada alrededor del Tri contempla modificaciones importantes con Jorge Sánchez, Luis Romo y Mateo Chávez dentro del once inicial, además de la aparición de Brian Gutiérrez y Armando González en ofensiva.

El duelo ante Australia será clave para que Javier Aguirre termine de evaluar variantes antes del último amistoso contra Serbia national football team y posteriormente encarar el inicio del Mundial 2026.

La expectativa alrededor de la Selección Mexicana continúa creciendo, especialmente porque el Tri será el encargado de disputar el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio en el ahora llamado Estadio Banorte.