Lucas Zelarayán ex de Tigres casi pierde el conocimiento durante la Copa Argentina

La Copa Argentina vivió una escena de gran tensión este fin de semana luego de que Lucas Zelarayán, exjugador de Tigres y actual futbolista de Belgrano, sufriera un preocupante incidente en pleno partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El mediocampista argentino ingresó al terreno de juego al minuto 65, pero apenas diez minutos después comenzó a mostrar señales evidentes de malestar. Las cámaras captaron al conocido "Chino" Zelarayán caminando de manera errática y con la mirada perdida, situación que alertó de inmediato a sus compañeros y rivales.

Al percatarse de que el futbolista tenía dificultades para mantenerse en pie, varios jugadores corrieron para auxiliarlo y ayudarlo a recostarse sobre el césped mientras recibía atención médica. La gravedad del momento obligó al ingreso de una ambulancia al campo para trasladarlo y evitar mayores complicaciones.

🏴‍☠️🙏 Lucas Zelarayán se desorientó temporalmente durante el triunfo de #Belgrano en la tanda de penales ante #Gimnasia (J) en la #CopaArgentinaEnTyCSports. Si bien la ambulancia ingresó rápidamente para que sea asistido, el Chino se retiró caminando a los vestuarios. pic.twitter.com/0HP6HSRBzS — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Las imágenes generaron preocupación tanto en el estadio como en redes sociales, donde aficionados recordaron el exitoso paso del mediocampista por Tigres en la Liga MX. Hasta el momento, el club no ha emitido un reporte detallado sobre su estado de salud ni las causas exactas que provocaron el episodio.

A pesar del susto, Belgrano logró avanzar a los Octavos de Final de la Copa Argentina tras imponerse 4-2 en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a segundo plano ante la incertidumbre por la condición física de Zelarayán, quien ahora espera conocer el diagnóstico médico correspondiente.