México vence a Australia y mantiene el invicto en 2026 rumbo al Mundial

A pocos días de iniciar su participación en el Mundial 2026, la Selección Mexicana sumó una nueva victoria al imponerse 1-0 sobre Australia en un partido amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena. El resultado permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre mantener su paso invicto durante este año y seguir acumulando confianza de cara a la máxima cita futbolística.

El único gol de la noche llegó gracias a Johan Vásquez, quien aprovechó una jugada a balón parado para adelantarse a la defensa australiana y mandar el esférico al fondo de las redes al minuto 27. La anotación premió el mejor momento del Tricolor, que mostró orden y dinamismo durante gran parte de la primera mitad.

Con Guillermo Martínez como referencia en el ataque y Alexis Vega participando desde el arranque, pese a las recientes dudas sobre su estado físico, México generó sus opciones más peligrosas durante los primeros 45 minutos. El equipo logró controlar el ritmo del encuentro y encontró espacios para inquietar a la defensa oceánica.

Sin embargo, la historia cambió en la segunda parte. La Selección Mexicana perdió protagonismo ofensivo y cedió terreno ante una Australia que buscó el empate mediante envíos largos y presión constante. Los múltiples cambios realizados por Aguirre modificaron el funcionamiento del equipo, que terminó resguardando la ventaja mínima.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el ingreso de Guillermo Ochoa, quien volvió a vestir la camiseta nacional después de una larga ausencia. El guardameta recibió una cálida ovación por parte de los aficionados presentes en Pasadena, reflejo del cariño que mantiene entre la afición mexicana.

Aunque Australia no logró aprovechar los espacios que encontró en el complemento, el encuentro dejó algunas señales de alerta para el cuerpo técnico mexicano. Frente a rivales de mayor jerarquía en la Copa del Mundo, una postura tan defensiva podría representar mayores riesgos.

Más allá de las conclusiones futbolísticas, el resultado deja buenas sensaciones para el Tricolor, que ya acumula siete encuentros sin conocer la derrota y mantiene su invicto en 2026. Con el debut mundialista cada vez más cerca, México sigue construyendo confianza para afrontar el desafío más importante del año.