Muere motociclista en fatal choque sobre el Puente Zacatal en Ciudad del Carmen

Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista la noche de este sábado sobre el puente Zacatal, luego de que se impactara de frente contra una camioneta cuando presuntamente realizaba maniobras peligrosas entre los vehículos que transitaban por la zona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, a escasos metros de la denominada “joroba” del puente Zacatal, en dirección hacia el acceso a Ciudad del Carmen.

De acuerdo con testigos presenciales, el motociclista, identificado como Sebastián Damas, circulaba a bordo de una motocicleta Italika color plata con placas locales y se desplazaba con dirección hacia el área del Oxxo ubicado cerca de la caseta.

Según las versiones recabadas en el lugar, el conductor avanzaba realizando maniobras de zigzag entre los automóviles e incluso invadiendo en repetidas ocasiones el carril contrario.

Fue durante una de estas acciones cuando terminó impactándose de frente contra una camioneta Ford con placas de circulación CS-8395-A del estado de Campeche, cuyo conductor transitaba correctamente hacia la ciudad dentro de su carril.

La fuerza del encontronazo fue devastadora. Tras el impacto frontal, el motociclista salió proyectado varios metros por los aires, cayendo sobre el pavimento con lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea.

La motocicleta quedó completamente destruida, mientras que la camioneta también registró severos daños materiales.

Debido al accidente, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la carpeta asfáltica, bloqueando por completo los carriles de circulación del puente y generando un importante congestionamiento vehicular tanto para quienes intentaban ingresar como para quienes buscaban salir de la isla.

Elementos del Grupo ACSES y personal de Protección Civil acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, únicamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para preservar la escena, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

Los trabajos de procesamiento y levantamiento de evidencias se prolongaron por más de dos horas, tiempo durante el cual el tránsito permaneció prácticamente paralizado en ambos sentidos.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales correspondientes, mientras que las unidades involucradas fueron aseguradas.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar el deslinde de responsabilidades.