Pequeños comercios cierran en Playa del Carmen por baja actividad económica y altos costos

Pequeños comerciantes de Playa del Carmen aseguran enfrentar un panorama económico complicado que ha derivado en el cierre de diversos establecimientos en distintos puntos de la ciudad, particularmente durante la actual temporada de baja afluencia turística.

De acuerdo con testimonios de propietarios y encargados de negocios locales, la disminución en las ventas, los costos operativos y las obligaciones administrativas han generado dificultades para mantener en funcionamiento numerosos comercios que durante años operaron de manera regular.

Algunos empresarios señalaron que las inspecciones realizadas por autoridades municipales se han intensificado en los últimos meses, situación que, aseguran, ha derivado en sanciones y clausuras por incumplimientos relacionados con permisos, documentación o requisitos administrativos.

Los comerciantes consultados sostienen que el pago de multas representa una carga económica significativa para negocios que actualmente registran bajos ingresos debido a la reducción de la actividad turística. Asimismo, expresaron preocupación por los gastos asociados al cumplimiento de distintos trámites y regulaciones.

Por otra parte, algunos propietarios denunciaron presuntas irregularidades durante ciertos procesos de supervisión, señalando que estas situaciones afectan aún más la estabilidad financiera de los pequeños establecimientos. No obstante, dichas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.

Durante recorridos realizados en distintas zonas comerciales de la ciudad, particularmente en áreas con alta concentración de negocios, se observan locales vacíos y espacios disponibles para renta, una situación que comerciantes atribuyen a las dificultades económicas que enfrenta el sector.

Representantes del comercio local señalaron que los pequeños negocios continúan siendo una fuente importante de empleo para la población, por lo que consideran necesario impulsar estrategias que favorezcan su permanencia y fortalecimiento.

Asimismo, destacaron que muchos emprendedores enfrentan el desafío de cubrir gastos relacionados con renta, servicios, impuestos y obligaciones administrativas en un contexto de menor flujo de clientes, lo que ha llevado a algunos propietarios a cerrar sus establecimientos o buscar alternativas de operación.

Ante este panorama, comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para establecer mecanismos de apoyo y diálogo que permitan fortalecer la actividad económica local y contribuir a la permanencia de los negocios que forman parte de la economía de Playa del Carmen.