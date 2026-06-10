Argentina golea a Islandia y Lionel Messi reaparece con gol previo al Mundial 2026

A dos días del inicio del Mundial 2026, la selección de Argentina recibió una noticia que ilusiona a sus aficionados: el regreso de Lionel Messi. El capitán albiceleste dejó atrás las molestias físicas que lo alejaron de la actividad reciente y volvió a las canchas con una anotación en el triunfo de 3-0 sobre Islandia, en el último partido de preparación antes de la defensa del título mundial.

Aunque comenzó el encuentro desde el banquillo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró tomar ventaja desde los primeros minutos. La escuadra sudamericana encontró espacios ante una ordenada Islandia y abrió el marcador gracias a una definición de Valentín Barco, quien adelantó a los campeones del mundo en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

Durante gran parte del encuentro, Argentina dominó la posesión y generó las oportunidades más claras. En la segunda mitad estuvo cerca de ampliar la diferencia en varias ocasiones, incluyendo remates al poste de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, que evidenciaron el control del partido por parte de la Albiceleste.

El momento más esperado llegó al minuto 69, cuando Lionel Messi ingresó al terreno de juego en medio de la ovación de los aficionados. Apenas unos segundos después de entrar, el astro argentino participó en una jugada ofensiva que terminó en penal, oportunidad que él mismo convirtió para colocar el 2-0 y confirmar que está listo para disputar una nueva Copa del Mundo.

Con el encuentro prácticamente resuelto, la selección sudamericana mantuvo la intensidad ofensiva y encontró el tercer tanto gracias a Thiago Almada, quien cerró una destacada acción colectiva para sellar la goleada y dejar buenas sensaciones en el último ensayo previo al torneo.

El regreso goleador de Messi, sumado al sólido funcionamiento colectivo de Argentina, fortalece las expectativas de una selección que buscará convertirse en bicampeona del mundo. Además, el capitán disputará su sexto Mundial, una marca que confirma su lugar entre las máximas leyendas del futbol internacional.

Ahora, la Albiceleste enfocará toda su atención en su debut mundialista, programado para el próximo 16 de junio frente a Argelia, un compromiso en el que comenzará oficialmente la defensa del título conquistado en Qatar 2022.