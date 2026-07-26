Pescadores de Champotón alistan temporada de pulpo

A cinco días del inicio de la temporada de captura de pulpo, algunos pescadores “gareteros” de Champotón realizan preparativos para trabajar en la pesquería del molusco, aunque se estima que muy pocos se incorporarán a esta actividad.

Josué Ix Pech comentó que desde hace varias semanas comenzaron a acondicionar sus equipos de trabajo, entre ellos las jimbas, así como la reparación de lanchas y navíos.

“A partir del primero de agosto vamos a trabajar. Desde ahorita ya nos estamos preparando. Ya estamos acondicionando jimbas, lavado y reparación de lanchas, incluyendo alijos. Servicio de motores”, señaló.

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Al destacar que en el litoral local no hay esperanzas, toda vez que no hay molusco, el declarante adelantó que emprenderán viajes fuera del puerto, en este caso hacia la zona de Isla Arena, perteneciente al municipio de Calkiní. Para ello, sostuvo, realizarán viajes largos de aproximadamente tres días.

“Vamos a trabajar en Isla Arena, en la parte de afuera, como entre unas 11 y 12 brazas. Son viajes largos de tres días a mar abierto. El año pasado estuvo bueno. El precio ayudó”, concluyó.