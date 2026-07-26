Isaac del Toro hace historia: se convierte en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia

El ciclismo mexicano escribió una página histórica este domingo con la destacada actuación de Isaac del Toro, quien finalizó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

Con una actuación sobresaliente a lo largo de las exigentes etapas de la competencia, el joven pedalista logró mantenerse entre los mejores ciclistas del mundo y selló un resultado sin precedentes para México.

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El Tour de Francia, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional, reúne cada año a la élite del ciclismo profesional, por lo que el logro de Del Toro representa un hito para el deporte nacional y un impulso para las nuevas generaciones de ciclistas mexicanos.

La histórica actuación del corredor mexicano fue celebrada por aficionados, deportistas y diversas figuras del ámbito deportivo, quienes destacaron la disciplina, el talento y la constancia que lo llevaron a alcanzar el podio de una de las pruebas más exigentes del planeta.

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Con este resultado, Isaac del Toro inscribe su nombre en la historia del deporte mexicano al convertirse en el primer representante del país en finalizar entre los tres mejores del Tour de Francia, consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional.