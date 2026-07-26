Abandonado y con el rostro destrozado: rescatan a Scrappi y exigen castigo por maltrato animal en Tizimín

Un presunto caso de abandono, tipificado por la ley como maltrato animal, generó indignación entre la ciudadanía luego de que un perro identificado como Scrappi fuera rescatado con más de la mitad del rostro desgarrado, tras ser arrollado por un vehículo por la colonia Adolfo López Mateos en Tizimín.

La médico veterinaria zootecnista y ambientalista Elizabeth Sánchez Domínguez dio a conocer que el can fue localizado con una severa lesión en la mandíbula y el maxilar. Además, presenta una extensa abrasión que le desprendió gran parte de la piel del rostro y una herida en el dorso del cuerpo, lesiones graves que al parecer fueron ocasionadas luego de ser atropellado por una motocicleta

De acuerdo con la especialista, tras los reportes de ciudadanos que observaron al animal sufriendo y vagando por la zona, decidió rescatarlo y trasladarlo de inmediato a su clínica para brindarle atención médica y comenzar su proceso de curación y recuperación.

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Ella expuso que se averiguó que Scrappi tiene propietario y, presuntamente, vivía en un predio la calle 48 entre 67 y 69.

Agregó que, según la información recabada entre los vecinos, el perro habría sido dejado en la calle sin alimento ni agua, lo que lo obligó a buscar comida.

Explicó que por el estado de la infección es probable que el atropellamiento haya ocurrido hace un par de días; sin embargo, mencionó que por fortuna se descartó la presencia de gusano barrenador.

La profesional informó que el caso fue canalizado a la Policía Municipal, corporación que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al considerar que podrían contemplarse como un caso de abandono y maltrato animal.

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Lamentó que este tipo de situaciones sean consecuencia de la indiferencia y negligencia de personas que adquieren una mascota sin asumir su responsabilidad.

Trascendió que una vez que logre recuperarse se procederá a encontrarle un hogar con una familia que le brinde el amor, protección y cuidados que necesita.

La ambientalista también exigió la pronta implementación del reglamento de Bienestar Animal y Fauna Doméstica en Tizimín, al considerar urgente que existan sanciones contra quienes los abandonen o maltraten.

Convocó a la ciudadanía a integrarse a un movimiento en favor del bienestar animal para exigir acciones concretas y frenar los casos de crueldad y negligencia.