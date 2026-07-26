Siete fraccionamientos de Playa del Carmen siguen sin agua tras tres días de afectaciones

Luego de que 18 colonias de Playa del Carmen se quedaran sin suministro de agua potable, el servicio se ha restablecido en al menos 11 fraccionamientos, mientras que siete continúan sin recibir una sola gota de agua. A tres días de la afectación, los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades municipales para atender el problema. Así lo expresaron los ciudadanos Santos Aké, Leonardo Mendoza, Suemi Ramos, Mairene Ortiz, Amelia Manguem y Andrés Sánchez.

Los fraccionamientos que aún permanecen afectados por la falta de suministro de agua potable son Galaxia II, Villas Plus, Villas del Sol (cuarta etapa), Villas Dúplex, Misión del Carmen, Villamar II y la colonia Ejidal.

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Los afectados, que llevan tres días sin el servicio, señalaron que la concesionaria Aguakan no ha restablecido el suministro y que tampoco las autoridades municipales han dado la cara para resolver la situación.

El ciudadano Alejandro Aké opinó que la concesionaria ha mostrado irresponsabilidad y que el gobierno está más ocupado en publicitar sus programas sociales que en atender la demanda de los ciudadanos por la falta de agua potable y energía eléctrica.

“No nos están atendiendo, pero quieren el voto para seguir en el poder. Esto es incomprensible, sobre todo porque dicen ser ‘humanistas’, y esto es adverso porque miles de familias estamos padeciendo carencias de servicios”, refirió.

Por su parte, el ciudadano Leonardo Mendoza también criticó la actitud del gobierno al enfocarse en posicionar su imagen en vez de atender los problemas urgentes. “Van tres días que no tenemos agua; apenas llegan unas gotitas para medio lavar los platos”, comentó.

La señora Suemi Mendoza opinó que, pese a la incapacidad del gobierno, aún pretende mantenerse en el poder. “Pensamos que serían mejores que los otros, pero ahora nos damos cuenta de que nos equivocamos. Prefieren despilfarrar los impuestos en cantantes de dudosa reputación en vez de solucionar las demandas de la población, y estamos pasando por momentos complicados por falta de agua potable”, expresó.

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“El agua potable es una prioridad, principalmente en esta época de altas temperaturas, y la concesionaria Aguakan resultó un fracaso. No puedes pagar dos días después del vencimiento de la factura porque aplican multas”, comentó la ciudadana Mairene Ortiz.

“El grave problema que tenemos es que no hay suficiente agua para el uso del baño y no tarda en provocar otro problema de contaminación; por eso pedimos al gobierno municipal resolver el problema”, comentó la ciudadana Amelia Manguem.

Por su parte, el ciudadano Andrés Sánchez opinó que, pese a la demanda por el suministro de agua, las autoridades han guardado silencio y la concesionaria no ha informado cuál es la causa de la afectación.