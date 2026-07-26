Refuerzan seguridad en playas de Campeche durante vacaciones de verano

Las playas de Sabancuy, Payucán, Playa Bonita y Ciudad del Carmen serán los principales puntos donde se desplegarán operativos de vigilancia durante el periodo vacacional de verano, informó la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez.

Explicó que el dispositivo permanecerá activo durante toda la temporada vacacional y será reforzado con la participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, las fiscalías y las policías municipales, con el propósito de brindar seguridad a las familias y visitantes a dichos espacios.

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Precisó que, además de los destinos turísticos ya definidos, cada una de las unidades reforzarán la presencia policial en cualquier otro punto del Estado donde se requiera, de acuerdo con la afluencia de personas y las necesidades que se presenten durante las vacaciones.

Muñoz Martínez indicó que los operativos han dado resultados favorables gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, acciones que han permitido mantener un ambiente de tranquilidad en los centros recreativos con que cuenta la Entidad.

Añadió que la estrategia incluye acciones de proximidad social con apoyo de la Guardia Nacional y del programa Mujer Valiente, con lo cual podrán ofrecer atención directa a la ciudadanía y fortalecer la percepción de seguridad entre quienes visiten las playas campechanas.

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En cuanto al personal destinado al operativo, señaló que participa la totalidad de la Policía Estatal, en coordinación con las corporaciones municipales y con el estado de fuerza que aportan las instituciones federales. Explicó que el despliegue de elementos es mayor durante el día, debido a la concentración de visitantes en las zonas costeras.

La funcionaria también informó que la SPSC mantiene apoyo en los eventos masivos de la Feria de Ciudad del Carmen, donde la Policía Estatal y las fuerzas federales resguardan el perímetro de seguridad, mientras que la Policía Municipal se encarga de la vigilancia y proximidad con los asistentes en el primer círculo del operativo.