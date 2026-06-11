Julio Ibáñez pide revancha ante Sudáfrica y manda mensaje a la Selección Mexicana

A unas horas del arranque de la Copa Mundial 2026, el periodista Julio Ibáñez compartió un mensaje cargado de emoción y sentimiento dirigido a la Selección Mexicana, a la que pidió conseguir la victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

A través de un video difundido en redes sociales, el reportero de TUDN recordó los momentos más complicados que vivió durante su estancia en territorio sudafricano, experiencia que terminó con su detención y varios meses alejado de su familia y de su trabajo.

En el mensaje, Ibáñez aseguró que el encuentro entre México y Sudáfrica tiene para él un significado especial, ya que considera que el triunfo del Tricolor ayudaría a cerrar una etapa difícil que marcó profundamente su vida personal y profesional.

El comunicador recordó que fue arrestado bajo acusaciones relacionadas con terrorismo, espionaje, estancia ilegal y presuntos vínculos con crimen organizado. Sin embargo, siempre sostuvo su inocencia y calificó el proceso como una experiencia dolorosa y desgastante.

Hoy como a muchos me costará trabajo dormir, mañana se juega una copa del mundo en casa y también se cobrará una revancha que va a pagar Sudáfrica, por eso le mando este mensaje desde el fondo de mi corazón a los jugadores de @miseleccionmx



Nos vemos mañana a través de @TUDNMEX… pic.twitter.com/ukZmbQLt7F — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 11, 2026

“Háganlo por mí”, expresó el periodista al dirigirse a los jugadores de la Selección Mexicana, asegurando que todavía conserva la herida emocional que le dejaron los acontecimientos ocurridos durante su permanencia en Sudáfrica.

Ibáñez también afirmó que durante ese periodo se sintió discriminado por su nacionalidad y señaló que las autoridades aprovecharon un incidente relacionado con el uso de un dron para iniciar el proceso legal en su contra.

Tras permanecer cerca de tres meses privado de la libertad, el reportero logró recuperar su libertad después de aceptar responsabilidad por una infracción administrativa relacionada con el vuelo del dispositivo, situación que finalmente permitió resolver el caso.

Una vez de regreso en México, el periodista pudo reencontrarse con sus seres queridos y retomar sus actividades profesionales, justo a tiempo para formar parte de la cobertura de la Copa del Mundo 2026, evento que ahora observa con una carga emocional distinta.

Con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica cada vez más cerca, el mensaje de Julio Ibáñez se convirtió en uno de los temas que más comentarios generó entre los aficionados, quienes reaccionaron a sus palabras y le enviaron muestras de apoyo antes del debut mundialista del Tricolor.