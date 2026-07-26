Puente Nichupté de Cancún registra alta afluencia en actividad recreativa “Puenteando”

La primera edición del programa recreativo "Puenteando" registró bastante afluencia la tarde de este domingo, con el cierre de la circulación del Puente Nichupté, a casi 3 meses de su inauguración.

La afluencia de personas, en su mayoría de familias, empezó con más auge alrededor de las 18:00 horas, cuando bajó la intensidad de los rayos del sol, ya que las actividades comenzaron desde las 16:00 horas y culminarían a las 21:00 horas.

De esta manera, los participantes pudieron hacer el recorrido a pie, corriendo, en bicicleta o en patines, en una extensión de 11.2 kilómetros del puente, de los cuales poco más de 8 kilómetros pasan por encima de la laguna Nichupté.

El puente fue inaugurado el 2 de mayo pasado, con actividades recreativas y por primera vez se agendó el cierre de la vialidad una vez al mes, para el paseo de las familias.