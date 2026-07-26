Critican en redes sociales a Briggitte Bozzo por hablar con acento venezolano

Briggitte Bozzo volvió a encender las conversaciones en redes sociales, esto después de que usuarios comenzarán a criticarla por los supuestos cambios de acento que realiza la influencer. Este debate resurgió debido a la diferencia en su forma de hablar en sus publicaciones recientes comparada con su participación en La Casa de los Famosos.

Este tema cobró fuerza tras tener enfrentamientos mediáticos con la actriz Gala Montes, fue esta última quién señaló los cambios de acento que realizaba la actriz, abriendo la controversia y dando pie a las críticas por parte de usuarios en diversas plataformas hacia la influencer.

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¿Briggitte Bozzo cambia de acentos?

Durante el intercambio de declaraciones entre Bozzo y Montes en plataformas digitales, fue Gala quién llegó a reprocharle públicamente su manera de hablar, afirmando que Bozzo "es venezolana cuando le conviene y mexicana cuando le conviene". A partir de estas declaraciones, fragmentos de transmisiones en vivo de la influencer se hicieron virales.

El público en redes sociales se ha dividido en opiniones sobre el comportamiento de la exintegrante de La Casa de los Famosos. Una gran parte de los usuarios señala que, habiendo desarrollado casi toda su vida y carrera en México, Bozzo suele expresarse en un tono neutro o mexicano, pero adopta modismos y entonaciones venezolanas.

La frentona @GalaMontes2 le contesta a Briggitte que la chinga POR GUSTO, se sabía qué es una mierda que no es feliz y no quiere que nadie lo sea.



Oye Gala y tú desde cuando te juntas con potenciales feminicidas? Eres como Eleazar? Según tu lógica pendeja?

PONTE A TRABAJAR pic.twitter.com/GbiSoCOumz — Lluvia🧌 (@LluviAM_01) July 24, 2026

Por otro lado, sus fans argumentan que es completamente normal que alterne su forma de hablar al estar en reuniones familiares o convivir con personas de su país de origen, recordando que las variaciones en el lenguaje son comunes en personas que migraron a corta edad.

¿Qué ha dicho la actriz ante estos señalamientos?

Briggitte Bozzo nació en Caracas, Venezuela, y llegó a México a los cuatro años de edad, país donde se formó artísticamente y ha consolidado su trayectoria en la televisión mexicana. En varias oportunidades, la actriz ha aclarado que no pretende ocultar ni forzar sus raíces, y que la mezcla de acentos nace de los años que lleva viviendo en territorio mexicano y su constante convivencia con distintas nacionalidades.

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