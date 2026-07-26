Agujas de Hopelchén apalean a Guerreros de Iturbide en la Liga Chenera de Beisbol

Las tradicionales Agujas de Hopelchén masacró el pitcheo de V. Guerreros de Iturbide, y los venció por paliza de 25-1, en acciones de la jornada 7 de la Liga Chenera de Beisbol Edición 19 “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”, realizado en el estadio de la Unidad Deportiva “20 de noviembre” de la ciudad de Hopelchén.

El pitcher ganador fue César Canché en labor de cinco entradas, lo relevó Octavio Balam y terminó Mario Paat, en tanto que la derrota fue para Diego Muñoz quién solo lanzó dos entradas y necesitó ayuda de Mitchel Us, pero concluyó el encuentro Ricardo Keb.

Iturbide se fue al frente con su única carrera en el juego en la misma primera entrada con imparable de Alberto Us, y tras robarse la intermedia, anotó con error del short stop Raúl Ávila.

Ese fue todo el daño que recibió el abridor César Canché, originario de la comunidad de Komchén, y también de todo el pitcheo de las Agujas, porque colgaron ocho ceros de forma consecutiva.

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Agujas se desató a la ofensiva y en la primera entrada anotó seis carreras que hubiesen bastado para ganar el juego, destacando indiscutibles de Juan José Pérez, Raúl Avila, Gerardo Balam, Jhony Sandoval, Alonso Maas, y Martín Herrera, respectivamente.

En el segundo rollo, Agujas tuvo un explosivo episodio al anotar nueve carreras para ampliar su ventaja y poner la pizarra 15-1. En el cuarto episodio, el equipo local anotó una carrera más, tres en la quinta entrada y en la sexta pisó seis veces la goma, para sellar su triunfo con abultado carreraje con la última rayita en la octava tanda y dejar el definitivo 25-1.

Con este triunfo, las Agujas llegaron a su quinta victoria en la temporada a cambio de un descalabro, en tanto que Guerreros sufrió su quinto descalabro a cambio a de una sola victoria.