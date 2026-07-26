Con misa y participación de la feligresía se realizó la procesión del señor de la salud en Hecelchakán

Con una nutrida participación de la feligresía católica se llevó a cabo la santa misa y la procesión del santo patrono Señor de la Salud, que vive la fase final de la celebración de su fiesta patronal que duró casi 15 días. Hubo gremios, misas, y quemas de fuegos artificiales, en donde participaron las familias de esta ciudad que esperaban la festividad.

La santa misa estuvo presidida por el párroco Marcos Rubén Cohuo Muñoz, secretario del obispo de Campeche, quien estuvo acompañado por los padres Aurelio Jiménez Guevara y Leonardo Damián de la parroquia de Hecelchakán, quienes dirigieron la homilía previa a la procesión del santo que fue acompañado por decenas de feligreses que llegaron, como cada año, a este paseo.

La imagen se salvó de una fuerte mojada que dejó caer Chak, culminando este recorrido donde los custodios lograron ingresar al santo patrono a la parroquia cuando comenzó el intenso aguacero.

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El recorrido se realizó sobre el parque principal, recorriendo todo el perímetro hasta llegar a los pasillos de la escuela primaria, donde bajaron la imagen a la carretera principal caminando al centro para subir frente a las rampas, ubicadas frente a la parroquia. Las familias, con sombrilla en mano, acompañaron al Señor de la Salud que después de su paseo fue venerado por la feligresía en el interior del templo.

De esta manera concluyó la procesión, mientras la feligresía continuó venerando a su santo patrono, en espera de la culminación de las fiestas con la tradicional subida del Señor de la Salud, que marcará el cierre de esta celebración llena de fe, tradición y devoción.

Los fuertes vientos del aguacero pusieron en riesgo a muchos comerciantes que estaban en el lugar, en donde algunos feligreses se resguardaron en éstos y terminaron sosteniendo las lonas o sombrillas, el viento amenazaba con levantarlas pero los presentes se aferraron para evitar que se los llevara.