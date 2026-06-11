Marcelo Benedetto deja transmisión en vivo para tomarse la foto con Shakira en inauguración del Mundial 2026

Todavía no rueda el balón en la Copa Mundial 2026, pero las redes sociales ya tienen uno de los momentos más comentados del torneo. El periodista argentino Marcelo Benedetto se convirtió en tendencia luego de interrumpir brevemente una transmisión en vivo para acercarse a Shakira y pedirle una fotografía.

La escena ocurrió durante las actividades previas a la ceremonia inaugural, cuando la cantante colombiana apareció cerca de la zona destinada a los medios de comunicación. Al percatarse de su presencia, el comunicador decidió aprovechar la oportunidad y acercarse a una de las artistas más reconocidas del planeta.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo Marcelo Benedetto deja momentáneamente su labor periodística para intentar inmortalizar el encuentro con la intérprete de éxitos mundiales.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Miles de aficionados compartieron el clip acompañándolo con mensajes humorísticos y comentarios que destacaban la espontaneidad del periodista. Para muchos usuarios, el episodio ya forma parte de los primeros instantes memorables de la justa mundialista.

No ha empezado el Mundial y ya tenemos

uno de los videos del torneo.



El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB — Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026

La presencia de Shakira en México ha generado una enorme expectativa entre los aficionados al futbol, especialmente por su histórica relación con los Mundiales tras interpretar canciones que marcaron distintas ediciones del torneo, entre ellas el inolvidable tema de Sudáfrica 2010.

Lejos de recibir críticas, gran parte de los comentarios respaldaron la decisión del periodista argentino. Numerosos internautas aseguraron que habrían reaccionado de la misma manera si hubieran tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con la estrella colombiana.

Con la inauguración del Mundial 2026 a punto de comenzar y la llegada de celebridades internacionales a México, el torneo ya empezó a generar historias virales. Y aunque todavía no se disputa el primer partido, Marcelo Benedetto y Shakira ya regalaron una de las postales más divertidas de esta Copa del Mundo.