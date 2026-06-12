Pachuca anuncia a Rodolfo Pizarro con espectacular video inspirado en Joker

El regreso de Rodolfo Pizarro a Pachuca ya es una realidad. Los Tuzos hicieron oficial la incorporación del futbolista mexicano para el torneo Apertura 2026, utilizando un llamativo video en redes sociales inspirado en el personaje de Joker, una figura con la que el jugador ha sido relacionado durante gran parte de su carrera.

La presentación rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes celebraron el retorno de uno de los futbolistas más destacados surgidos de la cantera hidalguense. A sus 32 años, Pizarro vuelve al equipo donde inició su trayectoria profesional y donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Una presentación con sello personal

La elección de Joker para anunciar su llegada no fue casualidad. Desde hace años, Rodolfo Pizarro acostumbra celebrar algunos de sus goles imitando la característica sonrisa del icónico villano, una imagen que se volvió parte de su identidad dentro del futbol mexicano.

Por ello, Pachuca decidió aprovechar esa conexión para dar la bienvenida a su nuevo refuerzo con una producción especial que rápidamente se viralizó entre los seguidores del club.

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Está de regreso... pic.twitter.com/UoVYXT5MTp — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 12, 2026

El regreso de un canterano campeón

La vuelta de Pizarro representa el reencuentro con la institución que lo formó futbolísticamente. Con los Tuzos debutó en Primera División y también logró conquistar el título del Clausura 2016, cuando el conjunto hidalguense derrotó a Monterrey en una recordada final.

Ese campeonato marcó uno de los momentos más importantes en la carrera del mediocampista, quien posteriormente inició una trayectoria que lo llevó por diversos clubes dentro y fuera de México.

Una amplia trayectoria en el futbol

Antes de concretar su regreso a la Bella Airosa, Rodolfo Pizarro defendió los colores de equipos como Chivas, Monterrey, Inter Miami, AEK Atenas, Mazatlán FC y FC Juárez, acumulando experiencia tanto en la Liga MX como en competiciones internacionales

Ahora, el futbolista buscará aportar liderazgo, experiencia y calidad a un Pachuca que apuesta por reforzar su plantel para competir por los primeros lugares del Apertura 2026.

Con el retorno de uno de sus hijos pródigos, los Tuzos recuperan a un jugador que conoce la institución y que intentará escribir un nuevo capítulo exitoso con la camiseta blanquiazul.