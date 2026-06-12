¿Por qué lloró Raúl Jiménez ante Sudáfrica? El significado de su celebración en el Mundial 2026

Entre la euforia del triunfo de México sobre Sudáfrica y la celebración del debut mundialista, una imagen se robó los reflectores: Raúl Jiménez levantó la mirada al cielo y rompió en llanto después de marcar uno de los goles de la victoria tricolor. Detrás de esa reacción existía una historia marcada por el dolor, la perseverancia y el cumplimiento de un sueño familiar.

La anotación significó mucho más que ampliar la ventaja del Tricolor en el partido inaugural del Mundial 2026. Para el delantero mexicano representó la oportunidad de rendir homenaje a su padre, Raúl Jiménez Vega, quien falleció el pasado 11 de marzo a los 62 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

¡Cayó el segundooooo! 😮‍💨🔥



Raúl Jiménez remata dentro del área para vencer a Williams, portero de Sudáfrica y poner el 2-0 a favor de México 👏#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Durante toda su carrera, su padre fue una pieza clave en el desarrollo deportivo de Raúl Jiménez. Lo acompañó desde sus inicios en las fuerzas básicas del Club América, celebró sus éxitos en Europa y fue uno de los principales impulsores de su trayectoria con la Selección Mexicana.

Meses antes de su fallecimiento, Don Raúl había expresado uno de los mayores anhelos que compartía con su hijo: verlo disputar un Mundial en México y celebrar un gol con la camiseta nacional frente a su gente. Ese deseo terminó haciéndose realidad en el escenario más importante posible.

"Verme marcar mi primer gol en un Mundial era el sueño de mi papá" 🙏🇲🇽



La dedicatoria brutal al cielo de Raúl Jimenez tras estas palabras en el canal de YouTube de @miseleccionmx #TrendingMundial #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/F2YIzdwsPg — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 12, 2026

Una carrera marcada por la adversidad

La emotiva celebración también estuvo ligada al complicado recorrido que el atacante ha enfrentado en los últimos años. En noviembre de 2020, mientras jugaba con el Wolverhampton en la Premier League, sufrió una grave fractura de cráneo tras un choque con el brasileño David Luiz.

Aquella lesión puso en riesgo no solo su carrera, sino también su vida. Raúl Jiménez tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y atravesó un largo proceso de recuperación que generó dudas sobre su regreso al futbol profesional.

Aunque logró volver a las canchas, el delantero no pudo mostrar su mejor versión durante el Mundial de Qatar 2022, donde todavía arrastraba secuelas físicas del accidente. Sin embargo, con trabajo y constancia recuperó su nivel competitivo y volvió a convertirse en una pieza importante para la selección nacional.

Raul Jimenez scoring his first ever World Cup goal in yesterday's opener after the ups and downs in his career was a really wholesome moment 🥺❤️ https://t.co/pnEt265Tnp pic.twitter.com/obnH0DDwL1 — King™️ 🇦🇷 (@UTDxKing) June 12, 2026

Un gol con dedicatoria especial

Por eso, cuando el balón terminó en la red ante Sudáfrica, las emociones se desbordaron. Las lágrimas reflejaron años de esfuerzo, sacrificio y una promesa cumplida para la persona que más creyó en él.

La imagen de Raúl Jiménez llorando mientras señalaba al cielo se convirtió rápidamente en una de las postales más conmovedoras del Mundial 2026. No solo celebró un gol histórico para México, también honró la memoria de su padre en el escenario con el que ambos soñaron durante años.

El delantero encontró la recompensa después de superar uno de los capítulos más difíciles de su vida y regaló a la afición mexicana uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo.