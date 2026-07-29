Galilea Montijo he revelado el destino de los votos que tenga Fede Vigevani en 'La Casa de los Famosos'

Desde que comenzó la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, mucho se ha comentado sobre los cambios que tuvieron y las nuevas reglas a las que van a estar sujetos los participantes, uno de estos fue el ingreso de Fede Vigevani, quien es un habitante del reality, pero no un participantes como sus compañeros.

Tras darse a conocer esta nueva modificación, hubo muchas dudas por parte de los miles de fans del reality. Por ese motivo, Galilea Montijo explicó que el influencer será un infiltrado de la producción y tendrá que cumplir con los retos que le ponga ‘La jefa’ y el público.

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¿Qué va a pasar con los votos que pueda recibir Fede Vigevani?

Ante esta situación, fue la propia Galilea Montijo, quien habló sobre las condiciones de su papel dentro de la casa, y explicó qué pasará con el creador de contenido en caso de que llegue a recibir votos en la Gala de Nominación.

En una de las transmisiones del matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo destapó que Fede Vigevani no puede ser nominado, por lo que los puntos que reciba en su contra no van a contar para nadie.

"En caso de que lo nominaran (a Fede Vigevani), esos votos van a la basura"

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Recordemos que Fede Vigevani se convirtió en líder la primera semana del reality, por lo que tiene el beneficio de no poder ser nominado por sus compañeros, lo que ha causado cierta polémica entre los fans.

Finalmente, se mencionó que Fede Vigevani solo estará presente por unas semanas, por lo que en redes sociales se especula que el creador de contenido podría salir los últimos días de agosto.

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