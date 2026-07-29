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Yucatán / Mérida

Mérida fortalece la protección animal con un nuevo reglamento municipal

El nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Mérida incluye esterilización, adopción y padrón municipal.

Por Redacción Por Esto!

29 de jul de 2026

2 min

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Mérida va por mayor protección animal con reglamento actualizado
Mérida va por mayor protección animal con reglamento actualizado / Especial

El Ayuntamiento de Mérida presentó un nuevo Reglamento para la Protección y Bienestar de la Fauna, con el propósito de fortalecer las acciones encaminadas a prevenir el maltrato y garantizar mejores condiciones de vida para los animales del municipio mediante un marco jurídico actualizado.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada afirmó que la propuesta representa un paso importan-te para consolidar una ciudad donde el respeto hacia los seres sintientes forme parte de la convivencia cotidiana y de las políticas públicas municipales.

“Con esta nueva normativa damos un paso histórico para consolidar una ciudad donde el respeto, la protección y el bienestar animal forman parte de la convivencia y de una comunidad que cuida su entorno”, afirmó ante ante los integrantes del Consejo Consultivo de Protección a la Fauna del Municipio de Mérida.

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Fomento a la tenencia responsable

La nueva normativa busca ofrecer mayor certeza jurídica en la atención de casos relacionados con el bienestar animal, además de fomentar la tenencia responsable y establecer procedimientos más claros para la actuación de las autoridades.

“No somos insensibles ante el dolor ajeno; por el contrario, somos la voz de quienes no pueden pedir ayuda y el refugio de quienes más nos necesitan”, expresó acompañada de Raúl Escalante Aguilar,  director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba).

Durante la elaboración del documento se recibieron 518 propuestas derivadas de mesas de trabajo, consultas y sesiones de revisión en las que participaron especialistas, organizaciones civiles, académicos y autoridades.

Tras analizar las aportaciones, aquellas consideradas viables fueron incorporadas al pro-yecto que ahora será turnado al Cabildo de Mérida para su discusión y eventual aprobación.

El reglamento contempla la protección de distintas especies, incluyendo fauna silvestre en entornos urbanos, animales de asistencia y de traspatio, además de establecer acciones para atender a los animales durante situaciones de emergencia o contingencia.

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También incorpora estrategias para el manejo humanitario de perros y gatos mediante campañas de esterilización, adopción, registro y educación ciudadana, así como el reconocimiento de la labor que realizan rescatistas y asociaciones civiles.

Padrón municipal

Entre las novedades se incluyen lineamientos para establecimientos relacionados con animales de compañía, los cuales deberán cumplir normas de bienestar, higiene y seguridad, además de integrarse a un padrón municipal.

Las autoridades municipales informaron que, como parte de la estrategia integral de bienestar animal, más de 17 mil mascotas han recibido atención veterinaria, se han efectuado más de 4 mil 700 esterilizaciones y cientos de animales han encontrado un hogar mediante programas de adopción.

El Ayuntamiento destacó que continuará impulsando acciones de prevención, rescate, identificación, sensibilización y convivencia responsable, complementadas con programas innovadores y actividades comunitarias que promueven el respeto hacia los animales.

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