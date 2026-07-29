Clima en Campeche hoy 29 de julio: ¿A qué hora lloverá? Onda Tropical 22 dejará tormentas fuertes

Campeche registrará este miércoles un ambiente muy caluroso, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, antes de que el paso de la Onda Tropical número 22 favorezca el desarrollo de lluvias de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes, principalmente durante la tarde y la noche, de acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seproci).

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Aunque el pronóstico oficial no establece una hora exacta para el inicio de las lluvias, sí precisa que las condiciones más favorables para su desarrollo serán a partir de la tarde y se extenderán durante la noche, debido a la combinación de las altas temperaturas en superficie con el avance del sistema tropical sobre la Península de Yucatán.

Durante el día persistirá un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 40 °C en municipios como Campeche, Carmen y Candelaria, mientras que en el norte del estado se esperan valores cercanos a 39 °C y alrededor de 38 °C en la región oriente. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 y 26 °C.

Además de las precipitaciones, se pronostican descargas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos en zonas urbanas. Los vientos serán de componente este, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en zonas costeras.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones, evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían presentarse con intensidad en distintos puntos del estado.

JGH