¡Golpe al narcomenudeo en Campeche! Cae trío con ‘cristal' y marihuana en Morelos y la vía a Lerma

Tres personas fueron detenidas en la capital del Estado por agentes policiales, dos de ellas durante un filtro de inspección vehicular y una más tras ser reportada por ciudadanos que la observaron actuando de manera sospechosa. Al trío le fueron aseguradas diversas sustancias, entre ellas drogas sintéticas y marihuana. Al menos uno de los detenidos fue identificado como presunto reincidente.

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El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Morelos, donde elementos policiacos realizaban labores de vigilancia cuando vecinos de la calle 3 de Mayo reportaron a un joven con actitud sospechosa. Cansados de los constantes robos en la zona, decidieron dar parte al número de emergencias.

En respuesta, los efectivos de seguridad activaron un protocolo de inspección y localizaron al hombre, quien al percatarse de la presencia de los uniformados intentó huir, pero fue interceptado. Durante una revisión, le encontraron diversas bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, además de múltiples envoltorios con una sustancia sólida cristalina con características propias del cristal.

Derivado de ello, el sospechoso fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado Fgecam, junto con las sustancias decomisadas, para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación correspondiente.

En un segundo hecho, elementos de la Policía Estatal instalaron un filtro preventivo sobre la carretera estatal Campeche-Lerma, donde verificaban vehículos, motocicletas y a sus conductores para constatar que no transportaran sustancias ilícitas, contaran con la documentación correspondiente, las unidades no tuvieran reporte de robo y que los operadores no condujeran intoxicados.

Durante el operativo, los agentes marcaron el alto a los ocupantes de una motocicleta cuyo conductor intentó evadir el filtro. Al no conseguirlo, ambos fueron interceptados y sometidos a una inspección. Dentro de una mochila localizaron una bolsa con ocho envoltorios que contenían fragmentos sólidos con características similares al cristal.

Ante ello, Juan “N”, de 33 años, y Adrián “N”, de 25, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fgecam. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los sospechosos cuenta con antecedentes por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los tres detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público MP por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio. Su situación jurídica será definida en las próximas horas.

JGH