Trump amenaza con una dura represalia contra Irán tras ataque con misiles a bases de Estados Unidos

El presidente Donald Trump amenazó con intensificar la respuesta militar de Estados Unidos contra Irán, después de que fuerzas iraníes lanzaron misiles balísticos contra instalaciones estadounidenses ubicadas en Jordania.

Durante una entrevista con Fox News este miércoles 29 de julio, el mandatario aseguró que Irán recibirá una respuesta contundente por la nueva ofensiva. Sus declaraciones aumentaron la tensión en Medio Oriente después de una breve pausa en los enfrentamientos entre Washington y Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que dirigió misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti y otra instalación vinculada con el Comando Central de Estados Unidos. Las defensas jordanas interceptaron cinco proyectiles y, hasta el momento, no se reportaron víctimas por este ataque.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el ataque de Irán?

Trump advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses golpearán con fuerza al régimen iraní. La declaración fue difundida por una corresponsal de Fox News después del lanzamiento de los misiles.

El presidente sostuvo que Washington no dejará sin respuesta las agresiones contra sus tropas y aseguró que su administración mantendrá las operaciones militares necesarias para proteger al personal desplegado en la región.

El ataque iraní ocurrió después de varios días de relativa calma y puso en riesgo los intentos de reanudar conversaciones diplomáticas. Estados Unidos había advertido que respondería si Teherán volvía a atacar instalaciones militares o afectaba la navegación en el Estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos y Arabia Saudita bombardean milicias en Irak

Horas antes, aviones de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron posiciones utilizadas por grupos armados respaldados por Irán en el este de Irak.

El Comando Central estadounidense señaló que los objetivos incluían depósitos de armas y centros logísticos presuntamente utilizados para lanzar más de 30 ataques con drones durante las últimas 72 horas. Arabia Saudita afirmó que estas acciones respondieron a agresiones contra sus instalaciones petroleras.

Las Fuerzas de Movilización Popular, una alianza de grupos mayoritariamente chiitas integrada formalmente en las fuerzas armadas iraquíes, reportó al menos 20 combatientes muertos y 32 heridos.

El Gobierno de Irak condenó los bombardeos y sostuvo que representan una violación de su soberanía. Aunque Trump afirmó que las acciones fueron coordinadas con las autoridades iraquíes, Bagdad convocó a una reunión urgente de su Consejo de Seguridad Nacional.

¿Puede aumentar el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

La nueva escalada eleva el riesgo de un conflicto regional más amplio, debido a la participación de Arabia Saudita y de milicias que operan dentro de Irak.

Irán mantiene influencia sobre distintos grupos armados en la región, mientras Estados Unidos conserva tropas e instalaciones militares en Jordania e Irak. Arabia Saudita, por su parte, advirtió que no busca ampliar la guerra, pero responderá a cualquier ataque contra su territorio.

Las tensiones también impactaron los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo subieron ante el temor de nuevos ataques contra instalaciones sauditas o restricciones a la navegación en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de crudo.

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