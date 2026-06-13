César Arturo Ramos y la terna mexicana ya tienen fecha para debutar en la Copa del Mundo 2026

El arbitraje mexicano volverá a tener una importante presencia en la Copa del Mundo 2026. La FIFA confirmó que César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

La designación representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria internacional de César Ramos, quien se ha consolidado como uno de los árbitros más experimentados de la región y una de las cartas fuertes del arbitraje mexicano en competencias organizadas por la FIFA.

Los Ángeles será escenario del compromiso

El duelo entre Irán y Nueva Zelanda se disputará el próximo lunes 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles, un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambas selecciones dentro de su grupo.

La FIFA decidió confiar en la experiencia del silbante mexicano para conducir un encuentro que promete intensidad, debido al estilo físico de los iraníes y la disciplina táctica que suele caracterizar al conjunto oceánico.

México tendrá una terna arbitral completa

La presencia mexicana no se limitará al árbitro central. El organismo rector del futbol mundial también designó a Alberto Morín como asistente número uno y a Marco Bisguerra como asistente número dos, conformando una terna completamente mexicana.

La experiencia compartida entre los tres colegiados ha sido un factor clave para sus constantes designaciones en torneos internacionales, ya que mantienen una coordinación consolidada tras varios años trabajando juntos en competiciones de alto nivel.

FIFA mantiene la confianza en el arbitraje mexicano

La elección de César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra confirma la confianza que la FIFA continúa depositando en el arbitraje nacional para encuentros de relevancia mundial.

Con esta designación, México suma una nueva representación dentro del Mundial 2026, no solo en la cancha con la Selección Mexicana, sino también a través de sus árbitros, quienes buscarán ofrecer una actuación destacada en uno de los escenarios más importantes del futbol internacional.

La actuación de la terna mexicana en Los Ángeles será seguida de cerca por la Comisión de Árbitros de la FIFA, que continúa evaluando el desempeño de los colegiados de cara a las fases decisivas del campeonato.