Sheinbaum Pardo celebra que INE ordene al PRI retirar publicaciones contra Morena por presunta calumnia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en las que vinculaban a Morena con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio, la mandataria sostuvo que la discusión política debe desarrollarse con argumentos sustentados y sin recurrir a acusaciones falsas o expresiones que no cuenten con elementos para acreditarse.

Sheinbaum aclaró que su postura no depende de que la medida haya sido dictada contra el PRI, pues consideró que todos los partidos deben evitar la difusión de noticias falsas y privilegiar un debate propositivo.

La decisión todavía puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que podrá confirmar, modificar o revocar las medidas cautelares.

¿Qué ordenó el INE al PRI y a Alejandro Moreno?

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó una solicitud presentada por Morena contra cinco publicaciones difundidas por Alejandro Moreno en redes sociales. Cuatro de esos mensajes también fueron compartidos desde cuentas oficiales del PRI.

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Entre las expresiones denunciadas se encontraban “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcodictadura”, “narcopolíticos”, “narcopropagandista” y “Cártel de Morena”.

En un análisis preliminar, la Comisión consideró que esas frases podían constituir calumnia electoral al atribuir al partido político hechos o delitos sin un respaldo fáctico suficiente. Por ese motivo, ordenó retirar las publicaciones mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

El INE ya ha considerado en casos anteriores que llamar “narcopartido” a una fuerza política puede constituir una imputación directa de delitos y ha ordenado eliminar ese tipo de expresiones como medida cautelar.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la resolución del INE?

La presidenta afirmó que el organismo electoral tiene la responsabilidad de procurar que la confrontación entre partidos se base en información verdadera.

“Qué bueno”, respondió al ser cuestionada sobre la resolución. Añadió que el debate público no debe concentrarse en agresiones, sino en propuestas y argumentos que puedan sostenerse con hechos.

Sheinbaum ha rechazado en ocasiones anteriores las expresiones que presentan a Morena o a su Gobierno como aliados de organizaciones criminales. El 8 de julio calificó estas acusaciones como parte de una campaña sin sustento y defendió los resultados de su administración en materia de seguridad.

#BoletínINE 📄| La Comisión de Quejas y Denuncias del #INE determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las publicaciones realizadas por el PRI.



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Alejandro Moreno anuncia que impugnará la decisión

Alejandro Moreno rechazó la determinación de la Comisión de Quejas y aseguró que las publicaciones se basan en hechos y señalamientos públicos relacionados con investigaciones y solicitudes de extradición.

El también senador anunció que recurrirá al Tribunal Electoral y argumentó que la decisión limita su libertad de expresión y su derecho a formular críticas contra el partido gobernante.

La medida cautelar no representa una sanción definitiva contra el PRI ni contra su dirigente. El procedimiento deberá continuar para establecer si las publicaciones constituyeron una infracción electoral y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso abre nuevamente la discusión sobre los límites entre la crítica política protegida por la libertad de expresión y las acusaciones que atribuyen delitos a una persona o partido sin una resolución judicial que las respalde.

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