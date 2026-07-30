Detienen a dos mujeres por presunto despojo de una vivienda en la colonia Del Valle

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a dos mujeres por su probable participación en el despojo de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las imputadas, identificadas como Virginia “N” y Diana “N”, fueron capturadas en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, después de que un juez de Control libró las órdenes de aprehensión correspondientes.

Ambas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica. La detención no representa una sentencia, por lo que las mujeres serán consideradas inocentes mientras no exista una resolución definitiva.

¿Cómo ocurrió el presunto despojo en la colonia Del Valle?

La investigación comenzó después de que una mujer denunció el pasado 21 de julio que dos personas ingresaron y ocuparon su propiedad sin contar con su autorización.

Para integrar la carpeta, agentes ministeriales entrevistaron a nueve testigos, revisaron grabaciones de cámaras y efectuaron inspecciones en el inmueble. También incorporaron distintos dictámenes periciales, entre ellos un análisis de cerrajería para establecer cómo se produjo el acceso.

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Con base en esos elementos, el Ministerio Público solicitó las órdenes de captura contra Virginia “N” y Diana “N”. El inmueble quedó asegurado por la Fiscalía capitalina mientras continúan las diligencias y se determina su situación jurídica.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene una estrategia interinstitucional para investigar ocupaciones irregulares, preservar propiedades y, cuando existen condiciones legales, restituirlas a sus legítimos poseedores.

¿Cuántos casos de despojo se investigan en la colonia Del Valle?

La Fiscalía informó que el caso forma parte del seguimiento a las denuncias presentadas en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado al menos 30 investigaciones por posibles despojos.

El 29 de julio, la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, se reunieron con habitantes y representantes vecinales de Benito Juárez.

La Fiscalía CDMX informa avances sobre el caso de Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron hoy en la colonia Doctores a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo.… pic.twitter.com/4EuYOJpQE1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 30, 2026

Durante el encuentro, los vecinos entregaron información sobre 61 casos y un pliego con distintas solicitudes. Las autoridades acordaron revisar cada expediente y comenzar su seguimiento individual mediante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.

También se analizará si existen elementos legales para asegurar otros inmuebles durante el desarrollo de las investigaciones. La Dirección General de Atención Ciudadana funcionará como enlace con los denunciantes y se mantendrá una mesa de trabajo para informar sobre los avances.

La administración capitalina cuenta además con un Gabinete contra Despojos, mediante el cual las personas afectadas pueden solicitar orientación y evitar confrontar directamente a quienes ocupan una propiedad.

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