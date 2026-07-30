Anuncian la Feria del Regreso a Clases en Mérida con descuentos en útiles hasta del 30%

La Feria de Regreso a Clases de Canaco-Servytur se realizará del 7 al 9 de agosto con descuentos de entre 10 y 30 por ciento en útiles escolares, calzado, uniformes, mochilas y otros artículos, una alternativa para apoyar la economía de las familias yucatecas ante el inicio del ciclo escolar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur), Enrique Molina Casares, informó que el evento se realizará en el centro de convenciones de la organización empresarial y contará con la participación de comercios dedicados a la venta de productos escolares.

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Acompañado del delegado de la Profeco, Víctor Cervera Hernández, el dirigente empresarial estimó que la derrama económica por la temporada de regreso a clases podría superar los mil 200 millones de pesos, en beneficio de los establecimientos comerciales y de las familias que realizarán sus compras.

Molina Casares destacó que la feria busca ofrecer opciones con precios accesibles, pero también exhortó a los padres de familia a comparar costos y calidad antes de adquirir productos, especialmente los de bajo precio, importados o vendidos en el comercio informal.

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Por su parte, Cervera Hernández informó que la dependencia participará con acciones de orientación para fomentar un consumo responsable. Indicó que hasta el momento se cuenta con 13 expositores registrados, cifra que podría aumentar antes del inicio del evento.

La feria estará abierta de 7:00 a 22:00 horas y, además de la oferta comercial, contará con asesoría jurídica en materia de consumo, talleres de tecnología doméstica y servicios de orientación médica a cargo de una unidad del IMSS, que realizará pruebas de glucosa y presión arterial, entre otras acciones.