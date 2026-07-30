Colocan mantas de clausura a las obras del proyecto inmobiliario Las Dunas en Chuburná Puerto, Yucatán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) colocó mantas de clausura a las obras del proyecto inmobiliario Las Dunas que se realiza en Chuburná Puerto, Yucatán.

Fue esta mañana cuando las mantas de clausura fueron colocadas en los trabajos que se realizan en el espacio natural costero de Yucatán, donde hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto.

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Y es que fue el fin de semana cuando el Gobierno de Yucatán solicitó a la Profepa y la Semarnat verificar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto.

Se espera que ambas autoridades federales den mayor información al respecto para esclarecer la causa de la clausura de las obras.

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Las dunas costeras de Chuburná Puerto, en Yucatán, se encuentran en el centro de la atención luego de que habitantes y organizaciones ambientalistas denunciaran la presunta realización de trabajos preliminares para proyectos inmobiliarios en una zona considerada de alto valor ecológico.

La situación ha generado preocupación entre vecinos, quienes piden una revisión inmediata de las obras y de los permisos correspondientes.