¿A qué hora lloverá hoy en Campeche? Tormentas se concentrarán por la tarde y noche en los 13 municipios

Este jueves 30 de julio se espera una jornada marcada por lluvias prácticamente en todo el estado, ya que las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y precipitaciones de moderadas a fuertes, informó la Secretaría de Protección Civil de Campeche.

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De acuerdo con el boletín meteorológico oficial, la Onda Tropical número 22, en interacción con un canal de bajas presiones sobre la Península de Yucatán y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, mantendrán el tiempo inestable durante este día. Estas condiciones coinciden con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé lluvias fuertes para Campeche.

¿A qué hora comenzará a llover?

Aunque durante la mañana predominará un ambiente muy caluroso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 39 grados Celsius, el potencial de lluvia aumentará conforme avance el día.

El pronóstico indica el siguiente comportamiento:

6:00 a 11:00 horas: Ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia.

Ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia. 12:00 a 15:00 horas: Incremento de nubosidad y formación de tormentas aisladas.

Incremento de nubosidad y formación de tormentas aisladas. A partir de las 15:00 horas y durante la tarde: Se espera el periodo de mayor probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas .

Se espera el periodo de . Entre las 17:00 y 22:00 horas: Es cuando podrían registrarse las precipitaciones más intensas , acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Es cuando podrían registrarse las , acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Durante la noche: Persistirá el potencial de chubascos y lluvias en diferentes regiones del estado.

Lluvias alcanzarían prácticamente los 13 municipios

El mapa de pronóstico de Protección Civil muestra potencial de precipitaciones en prácticamente todo Campeche, por lo que podrían presentarse lluvias en:

Campeche, Carmen, Champotón, Seybaplaya, Palizada, Candelaria, Escárcega, Calakmul, Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní y Dzitbalché.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 y 39 grados, mientras que las mínimas serán de 22 a 26 grados, con vientos del este de 10 a 30 kilómetros por hora, además de rachas más fuertes cerca de las tormentas.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones por la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad, descargas eléctricas y rachas de viento, especialmente durante la tarde y noche, cuando se prevé la mayor actividad de lluvia.

JGH