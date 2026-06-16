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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 17 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Ocho selecciones saltarán a la cancha en una jornada marcada por el debut de Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia

Ana García

Por Ana García

16 de jun de 2026

2 min

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Cristiano en su último entrenamiento previo al debut mundialista 2026
Cristiano en su último entrenamiento previo al debut mundialista 2026 / EFE

La segunda semana del Mundial 2026 sigue su curso con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos K y L, donde varias selecciones harán su presentación en el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

La actividad de este miércoles 17 de junio incluye partidos en Houston, Dallas, Toronto y Ciudad de México, con especial atención al encuentro entre Colombia y Uzbekistán en la capital mexicana, que ha generado una importante movilización de aficionados cafeteros en distintos puntos de la ciudad.

Partidos del Mundial 2026 hoy 17 de junio

Portugal vs República Democrática del Congo

  • Horario: 11:00 horas (Centro de México)
  • Sede: Houston, Estados Unidos
  • Grupo K
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial

Inglaterra vs Croacia

  • Horario: 14:00 horas (Centro de México)
  • Sede: Dallas, Estados Unidos
  • Grupo K
  • Transmisión: Canal 5 y ViX Premium
  • Previa desde las 13:40 horas

Ghana vs Panamá

  • Horario: 17:00 horas (Centro de México)
  • Sede: Toronto, Canadá
  • Grupo L
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial

Uzbekistán vs Colombia

  • Horario: 20:00 horas (Centro de México)
  • Sede: Ciudad de México
  • Grupo L
  • Transmisión: ViX Premium Pase Mundial

Horarios en otras zonas de México

Quintana Roo (hora del Este)

  • Portugal vs RD Congo: 12:00 horas
  • Inglaterra vs Croacia: 15:00 horas
  • Ghana vs Panamá: 18:00 horas
  • Uzbekistán vs Colombia: 21:00 horas

Yucatán y Campeche

  • Portugal vs RD Congo: 11:00 horas
  • Inglaterra vs Croacia: 14:00 horas
  • Ghana vs Panamá: 17:00 horas
  • Uzbekistán vs Colombia: 20:00 horas

¿Qué partido va gratis por televisión abierta?

El único encuentro que podrá verse de manera gratuita en televisión abierta será Inglaterra vs Croacia, mediante Canal 5.

Los demás compromisos de la jornada estarán disponibles exclusivamente a través de ViX Premium Pase Mundial.

Resultados del Mundial 2026 al momento

La actividad del 17 de junio comenzará desde las 11:00 horas, por lo que al inicio de la jornada no habrá resultados definitivos. Conforme concluyan los encuentros, los marcadores actualizarán la situación de los Grupos K y L.

Lo que está en juego

Portugal buscará iniciar con el pie derecho una nueva aventura mundialista liderada por Cristiano Ronaldo, mientras que Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos del día.

Por su parte, Colombia intentará aprovechar el respaldo de miles de aficionados que ya se encuentran en la Ciudad de México para arrancar con una victoria frente a Uzbekistán, en un partido que cerrará la jornada mundialista.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 17 de junio

  • 11:00 | Portugal vs RD Congo
  • 14:00 | Inglaterra vs Croacia
  • 17:00 | Ghana vs Panamá
  • 20:00 | Uzbekistán vs Colombia

La jornada marcará el estreno de los Grupos K y L y podría comenzar a perfilar a los primeros candidatos para avanzar a la fase de eliminación directa.