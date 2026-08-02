Hallan cuerpo sin vida envuelto en cobijas en colonia Carabanchel de Cancún

La localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelto en cobijas sobre un camino de terracería de la colonia Carabanchel, en la Supermanzana 106 de Cancún, cerca de la unidad deportiva Vianey, generó la movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno la tarde de este sábado.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde un ciudadano informó que sobre un área verde se encontraba el cuerpo de una persona envuelto en una cobija.

En un primer momento, alrededor de las 2:00 de la tarde, policías acudieron a la zona para atender el llamado; sin embargo, no lograron ubicar el sitio exacto.

De acuerdo con la información recabada, personal del C5 intentó comunicarse nuevamente con la persona que realizó el reporte inicial, pero ya no respondió las llamadas, por lo que la búsqueda concluyó sin resultados.

Fue hasta horas más tarde, cerca de las 6:00 de la tarde, cuando se recibió un nuevo reporte sobre el mismo hecho. En esta ocasión, el operador del C5 solicitó al ciudadano permanecer en el lugar para poder guiar a los oficiales.

Al arribar a la calle Balam con avenida Carabanchel, los elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con el informante, quien los condujo hasta el punto exacto donde se encontraba el cadáver.

Tras confirmar el hallazgo, los uniformados acordonaron el área para preservar los indicios y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

La víctima fue trasladada en calidad de desconocida a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte y establecer su identidad.

Información recabada de manera preliminar señaló que el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia, entre ellas golpes, heridas producidas con arma blanca y aparentes signos de estrangulamiento, por lo que las primeras líneas de investigación apuntan a un homicidio por posible vínculo con células delictivas.

Las autoridades indicaron que en los alrededores no fue posible localizar cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes de lo presuntos responsables, por lo que se espera que vecinos de la colonia puedan proporcionar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho.