ViX falla en transmisión de Colombia vs. Uzbekistán y desata quejas de usuarios del Pase Mundial

Lo que debía ser una jornada de fiesta para los aficionados de la Selección Colombia terminó convirtiéndose en una lluvia de críticas contra ViX, luego de que numerosos usuarios reportaran problemas para encontrar la transmisión del encuentro frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

Las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales apenas inició el compromiso correspondiente al Grupo K, ya que varios suscriptores aseguraron que el partido no aparecía disponible dentro del catálogo del servicio, a pesar de haber adquirido el llamado Pase Mundial, promocionado como el paquete para seguir todos los encuentros del torneo.

La molestia aumentó debido a que muchos aficionados habían desembolsado cerca de mil pesos para acceder a la cobertura especial de la Copa del Mundo. Al ingresar a la plataforma, algunos usuarios afirmaron encontrarse con programas de entretenimiento y realities en lugar de la transmisión del esperado duelo entre Colombia y Uzbekistán.

En distintas publicaciones, seguidores del combinado cafetero cuestionaron a ViX por la ausencia del partido y exigieron explicaciones inmediatas. Entre los mensajes más repetidos destacó la pregunta sobre el paradero del encuentro, considerado uno de los más atractivos de la jornada por marcar el regreso colombiano a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

El interés por este compromiso era elevado no solo por la expectativa que genera la selección dirigida por Néstor Lorenzo, sino también porque Uzbekistán disputaba el primer partido mundialista de su historia, convirtiendo el encuentro en uno de los más relevantes del día.

@VIX que es esto? Son las 8 pm? Pague por ver los partidos y estás dando otra cosa pic.twitter.com/CpCuEV5HGd — Mauricio Montoya (@Maddoxmed) June 18, 2026

Hasta el momento de los reclamos, la situación generó un intenso debate entre usuarios que cuestionaron el funcionamiento del servicio y la experiencia ofrecida por la plataforma durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La polémica volvió a poner bajo la lupa a los servicios de streaming deportivo, especialmente cuando se trata de transmisiones exclusivas de eventos de gran audiencia como el Mundial 2026, donde cualquier falla suele traducirse rápidamente en una ola de críticas en redes sociales.