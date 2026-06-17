Liga de Medios de Campeche: Corporativo R y Champagne FC dominan la tabla general

La mesa directiva de la Liga de Medios de Comunicación de Campeche confirmó la tabla de posiciones hasta la cuarta jornada del torneo, donde Corporativo R y Champagne FC se consolidan como los equipos más sólidos del certamen. Ambas escuadras suman 12 puntos después de cuatro partidos y permanecen invictas con marca perfecta de cuatro victorias.

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El primer lugar lo ocupa Corporativo R gracias a una aplastante diferencia de 26 goles a favor, resultado de 29 anotaciones anotadas y únicamente tres en contra. Champagne FC figura en el segundo puesto con los mismos puntos, respaldado por una ofensiva que acumula 17 goles y una diferencia positiva de +14.

Por su parte, Sementeros FC aparece en la tercera posición con nueve unidades, seguido por FC Brancos, que también registra nueve puntos. En el quinto y sexto lugar se ubican Ciervos FC e Independientes FC, ambos con nueve unidades y un partido menos, situación que los mantiene como aspirantes directos al liderato.

Deportivo Yeshua completa el grupo de equipos con nueve puntos en la séptima posición, mientras que Capital 21 ocupa el octavo puesto con siete unidades después de tres encuentros disputados.

En la zona media de la clasificación se encuentran Amigos de Magui y Perritos FC, con seis puntos cada uno. Más abajo aparecen Impulso Joven y Hay Deporte, que contabilizan tres unidades, en tanto que Casa Majo suma dos puntos tras cuatro jornadas.

La parte baja de la tabla corresponde a Deportivo Coca Cola, Piratas News, JRS y Thunderwolves, equipos que aún no consiguen unidades. Thunderwolves permanece en el último lugar con una diferencia de goles de -23.

La Liga de Medios de Comunicación de Campeche disputará este domingo 21 de junio su quinta jornada con un panorama atractivo en la lucha por el liderato. Champagne FC descansará en esta fecha, por lo que Corporativo R tendrá la oportunidad de quedarse en solitario con el primer lugar cuando enfrente a Sementeros FC en el partido programado para las 3 de la tarde.

La jornada también presenta encuentros de relevancia para la parte alta de la tabla. Deportivo Yeshua recibirá a Ciervos FC a la 1 de la tarde, mientras que Independientes FC buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos cuando se mida ante Piratas News a las 2 de la tarde. FC Brancos, ubicado en la cuarta posición, enfrentará a Amigos de Magui al mediodía.

La actividad iniciará a las 8 de la mañana con el duelo entre Thunderwolves e Impulso Joven; posteriormente, Perritos FC enfrentará a Casa Majo a las 9 de la mañana, Hay Deporte se medirá a Capital 21 a las 10, y JRS jugará ante Deportivo Coca Cola a las 11.

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JGH