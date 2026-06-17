¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 18 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Selección Mexicana buscará dar un paso importante rumbo a los octavos de final cuando enfrente a Corea del Sur en el partido estelar de la jornada.

La Copa del Mundo 2026 sigue entregando emociones y este jueves 18 de junio tendrá una agenda cargada de fútbol con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la Fase de Grupos.

El partido más esperado del día será el de México ante Corea del Sur, un duelo clave para las aspiraciones del Tri después de su debut ganador en el torneo. Además, Canadá buscará hacerse fuerte como local frente a Catar, mientras que Suiza y Bosnia y Herzegovina protagonizarán un choque de alto voltaje en el Grupo B.

Partidos del Mundial 2026 hoy 18 de junio: horarios en México

Chequia vs Sudáfrica

Horario: 10:00 horas

Grupo A

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Horario: 13:00 horas

Grupo B

Canadá vs Catar

Horario: 16:00 horas

Grupo B

México vs Corea del Sur

Horario: 19:00 horas

Grupo A

Resultados del Mundial 2026 hoy

Los partidos se disputan a lo largo de la jornada, por lo que los resultados se actualizarán conforme concluyan los encuentros.

Chequia vs Sudáfrica

Resultado: Pendiente

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Resultado: Pendiente

Canadá vs Catar

Resultado: Pendiente

México vs Corea del Sur

Resultado: Pendiente

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en vivo?

Los encuentros de este jueves podrán seguirse a través de las distintas plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026.

México vs Corea del Sur será el partido que concentrará la mayor atención de la afición mexicana, con cobertura especial desde horas antes del silbatazo inicial.

El Tri busca acercarse a los octavos de final

La Selección Mexicana llega a este compromiso con la oportunidad de colocarse en una posición privilegiada dentro del Grupo A. Enfrente tendrá a una Corea del Sur que también necesita sumar puntos para mantenerse con vida en la competencia.

El encuentro promete un gran ambiente en las tribunas, con miles de aficionados mexicanos acompañando al combinado nacional en uno de los partidos más importantes de la primera fase.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 18 de junio

10:00 horas | Chequia vs Sudáfrica

13:00 horas | Suiza vs Bosnia y Herzegovina

16:00 horas | Canadá vs Catar

19:00 horas | México vs Corea del Sur

La jornada del jueves podría comenzar a perfilar a los primeros clasificados de los Grupos A y B, así como complicar el panorama para las selecciones que no logren sumar unidades.